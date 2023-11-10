Сформовано 519 житлових сертифікатів на 1,1 млрд грн за програмою «єВідновлення»

У межах програми "єВідновлення" сформовано 519 житлових сертифікатів загальною сумою 1,1 млрд грн для обміну на нове житло українцям, чиє житло знищене внаслідок російської агресії.

Про це повідомила голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

"У рамках "єВідновлення" сформовано перші 500 житлових сертифікатів, які власники знищеного житла зможуть обміняти на нове. Йдеться про нерухомість як на первинному, так і на вторинному ринку", - написала вона у фейсбуці.

За словами депутатки, до 10 листопада 2023 року українці подали 5,727 тис. заявок на компенсацію за знищене житло. Водночас 1,289 тис. із них уже опрацьовано і за результатами сформовано 519 житлових сертифікатів на загальну суму 1,1 млрд грн. Середня сума одного сертифіката - 2,121 млн грн.

"Ці кошти учасники програми можуть витратити тільки на придбання житла, причому це може бути квартира у будь-якому місті України. Тобто якщо знищена квартира була, наприклад, на Київщині, а власник сертифікату хоче переїхати до Львова, програма компенсацій "єВідновлення" це дозволяє", - нагадала Шуляк.

За її словами, у разі якщо знищено не квартиру, а приватний будинок, власник житлового сертифіката може обирати один із двох варіантів: або будівництво нового приватного будинку на тій самій ділянці, де був розташований попередній будинок, або отримання квартири в будь-якому місті за вибором.

Як повідомлялося, 10 травня 2023 року в Україні стартувала програма "єВідновлення", у межах якої компенсацію до 200 тис. грн на ремонт почали отримувати власники пошкодженого житла. Ці кошти можна використати на купівлю будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт і послуг підрядників, у яких є відповідні коди для роботи, а їх продавці подали заявку на участь у програмі через портал "Дія". З 1 січня 2024 року компенсацію за пошкоджене житло почнуть отримувати українці, які відремонтували його власним коштом.

Окрім того, з 1 серпня в "Дії" стартував прийом заявок на компенсацію за зруйноване через війну житло. Компенсації виплачуватимуть одноосібним власникам житла, яке було зруйноване через бойові дії після 24 лютого 2022 року, не підлягає відновленню і розташовується на неокупованій території та не в зоні активних бойових дій.