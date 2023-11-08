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Дефіцит професійних кадрів на будмайданчиках - до 50%, при цьому зарплати зростають на 20% і більше - опитування девелоперів
19:33 08.11.2023 |
Дефіцит професійних кадрів на будмайданчиках України становить до 50% і технічних, і робітничих спеціальностей, водночас розмір заробітних плат показує позитивну динаміку, випливає з опитування девелоперів, проведеного агентством "Інтерфакс-Україна".
"Потреба в людях на будмайданчиках тільки збільшується, оскільки будівельний ринок поступово відновлюється, роботи тривають, обсяги будівництва нарощуються. Але війна триває, як і мобілізація до лав ЗСУ, отже, це безумовно відображається і на ринку праці. Загалом можемо констатувати, що рівень зайнятих на будівництві робітників становиить біля 40% від довоєнних часів", - розповів директор з маркетингу City One Development Дмитро Новіков.
За його словами, серед найбільш затребуваних спеціальностей - зварювальники, машиністи баштових кранів і спеціалізованої будтехніки, альпіністи монтажників-висотників. Окрім того, відчувається дефіцит рядових будівельників і різноробочих, зазначив Новіков.
Як повідомила виконавча директорка групи "Ковальська" Ольга Пилипенко, понад 70% відкритих вакансій групи належать до робітничих спеціальностей, найбільше - бетонщиків, арматурщиків, електриків.
"Сьогодні кількість робітників становить уже майже 50%. З урахуванням загального зниження попиту цей обсяг робочої сили наразі в крихкому балансі, який може бути порушений у разі збільшення обсягів будівництва", - пояснила вона.
Брак робочої сили на будмайданчиках компанії "Інтергал-Буд" відчули восени знову після початку повномасштабної війни, повідомила її комерційна директорка Анна Лаєвська.
"На початку повномасштабної війни ми відчули брак робітників на будмайданчиках, проте ситуацію вдалося врегулювати досить швидко. І до травня 2023 року дефіциту робочої сили практично не спостерігалось. Але протягом останніх кількох місяців ми констатуємо нестачу будівельників. Ми спостерігаємо дефіцит усіх фахівців", - розповіла експертка.
За її словами, обсяги будівництва компанії дають змогу наростити штат працівників на третину, однак через дефіцит кадрів доводиться реструктуризувати бригади.
За даними групи компаній Greenville, ситуація з кадрами дещо вирівнялася порівняно з минулим роком, проте група також відчула дефіцит робочої сили і зайнялася переукомплектуванням будівельних бригад.
"Наразі дефіцит дорівнює 40% - все це спеціалісти високої кваліфікації. Серед дефіцитних спеціальностей на ринку - електрики, кранівники, монолітники, різноробочі, фасадники", - повідомила керівниця проєктів групи компаній Greenville Наталія Дубик.
Водночас компанії Alliance Novobud вдалося збільшити штат на будівельних майданчиках завдяки розширенню видів робіт, які виконують за рахунок власних трудових ресурсів. Окрім того, у компанії відзначили зростання жіночого попиту на будівельні вакансії.
"Будівництво - здебільшого чоловіча сфера, але на тлі складної ситуації з пошуком працівників та із загальною економічною ситуацією в країні маємо деякий ріст зацікавленості в роботі на будмайданчиках з боку жінок. Найчастіше це професії, пов'язані з малярством, оздобленням приміщень", - розповіла директорка з управління персоналом Alliance Novobud Олександра Качан.
Опитані девелопери відзначили позитивну динаміку зміни зарплат будівельників. Так, в "Інтергал-Буд" і групі компаній Greenville зростання зарплат у жовтні 2023 року оцінили в 15-20% порівняно з весною, у групі "Ковальська" - до 25%. Загалом забудовники очікують подальшого зростання зарплат наступного року за умови стабільної економічної ситуації.
Водночас у компанії City One Development очікують посилення дефіциту кадрів у будівельній сфері після закінчення війни.
"Навіть після того як спеціалісти, які наразі проходять службу у війську, повернуться до роботи, все одно це не зможе покрити того дефіциту кадрів та компенсувати попит на фахових спеціалістів будівельної галузі", - вважає Новіков.
Аналогічну думку висловив співзасновник і керівний партнер групи компаній DIM Олександр Насіковський. За його словами, стимулювання українців здобувати технічну освіту має стати пріоритетом державної політики.
"Поглиблення дефіциту в окремих висококваліфікованих професіях відбувається і через малий попит на технічну освіту з боку молоді. Сьогодні гостро відчувається брак монолітників, крановиків, малярів, електриків. Заохочення українців опановувати будівничі спеціальності має стати одним із пріоритетних завдань і на державному рівні, і для приватного бізнесу. Система професійної освіти має зазнати докорінних змін. Не зайвим буде й долучити до цього приватних гравців, які готові створити щось на кшталт корпоративних закладів підготовки і сприяти опануванню різних професій тими, хто зголоситься", - повідомив експерт.
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