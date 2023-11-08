Рада ратифікувала угоду про будівництво моста на кордоні з Молдовою за 5 мільярдів

Верховна Рада ратифікувала угоду з Молдовою про будівництво автодорожнього прикордонного мосту через річку Дністер на українсько-молдовському державному кордоні в районі населених пунктів Ямпіль - Косеуць.

Ухвалення відповідного законопроєкту в цілому підтримали 286 нардепів, повідомив заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Згідно із пояснювальною запискою, на будівництво цього мосту планується спрямувати з державного бюджету 370,22 млн грн у 2023 році, 2,37 млрд грн - у 2024 році та 2,44 млрд грн - у 2025 році.

Як повідомлялося, 12 червня Україна та Молдова підписали угоду про будівництво мосту на українсько-молдовському державному кордоні в районі населених пунктів Ямпіль (Україна) - Косеуць (Молдова). Її вже ратифікував парламент Молдови.

Нагадаємо, Служба автомобільних доріг у Вінницькій області ще у травні 2021 року оголосила тендер на будівництво мосту через річку Дністер на українсько-молдовському кордоні у районі населених пунктів Ямпіль-Косеуць (з розробкою проєктної документації). Переможцем тендера визнали групу компаній "Автострада", яка запропонувала виконати роботи за 3,39 млрд грн, що всього на 73,6 млн або на 2% менше за очікувану вартість (3,46 млрд грн). Договір з нею підписали 13 липня 2021 року.

Мостовий перехід через Дністер передбачає будівництво двох підходів: 1,068 км з української сторони та 5 км з молдовської. Довжина естакади планується у 668 м, довжина мосту - 641 м, кількість опор - 21, висота опор - від 8 до 40 м.

Ще у січні 2021 року президент України Володимир Зеленський і президент Молдови Майя Санду підписали Меморандум про розвиток транспортно-транзитного потенціалу двох країн, який передбачає, зокрема, будівництво автомобільної магістралі між столицями обох держав.

У рамках Меморандуму сторони озвучили наміри здійснити низку конкретних кроків, зокрема міжнародно-правове оформлення будівництва мосту "Ямпіль-Косеуць", а також пошук та залучення до реалізації проекту міжнародних фінансових організацій.