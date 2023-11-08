Фінансові новини
- |
- 08.11.23
- |
- 14:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рада ратифікувала угоду про будівництво моста на кордоні з Молдовою за 5 мільярдів
Верховна Рада ратифікувала угоду з Молдовою про будівництво автодорожнього прикордонного мосту через річку Дністер на українсько-молдовському державному кордоні в районі населених пунктів Ямпіль - Косеуць.
Ухвалення відповідного законопроєкту в цілому підтримали 286 нардепів, повідомив заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.
Згідно із пояснювальною запискою, на будівництво цього мосту планується спрямувати з державного бюджету 370,22 млн грн у 2023 році, 2,37 млрд грн - у 2024 році та 2,44 млрд грн - у 2025 році.
Як повідомлялося, 12 червня Україна та Молдова підписали угоду про будівництво мосту на українсько-молдовському державному кордоні в районі населених пунктів Ямпіль (Україна) - Косеуць (Молдова). Її вже ратифікував парламент Молдови.
Нагадаємо, Служба автомобільних доріг у Вінницькій області ще у травні 2021 року оголосила тендер на будівництво мосту через річку Дністер на українсько-молдовському кордоні у районі населених пунктів Ямпіль-Косеуць (з розробкою проєктної документації). Переможцем тендера визнали групу компаній "Автострада", яка запропонувала виконати роботи за 3,39 млрд грн, що всього на 73,6 млн або на 2% менше за очікувану вартість (3,46 млрд грн). Договір з нею підписали 13 липня 2021 року.
Мостовий перехід через Дністер передбачає будівництво двох підходів: 1,068 км з української сторони та 5 км з молдовської. Довжина естакади планується у 668 м, довжина мосту - 641 м, кількість опор - 21, висота опор - від 8 до 40 м.
Ще у січні 2021 року президент України Володимир Зеленський і президент Молдови Майя Санду підписали Меморандум про розвиток транспортно-транзитного потенціалу двох країн, який передбачає, зокрема, будівництво автомобільної магістралі між столицями обох держав.
У рамках Меморандуму сторони озвучили наміри здійснити низку конкретних кроків, зокрема міжнародно-правове оформлення будівництва мосту "Ямпіль-Косеуць", а також пошук та залучення до реалізації проекту міжнародних фінансових організацій.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада з другої спроби ухвалила закон про вилучення «військового» ПДФО з місцевих бюджетів
|У Конгресі США схвалили передачу Україні активів рф
|Коли почнуться переговори про вступ України до ЄС. П'ять головних питань перед стартом
|США відреагували на заяву Зеленського про те, що вибори в Україні під час війни не на часі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|11-12 листопада в Києві пройде перший всеукраїнський фестиваль, присвячений дню винороба України
У РУБРИЦІ
|Рада ратифікувала угоду про будівництво моста на кордоні з Молдовою за 5 мільярдів
|Польща знову викупила надлишки української електроенергії – «Укренерго»
|Рада з другої спроби ухвалила закон про вилучення «військового» ПДФО з місцевих бюджетів
|Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації до середини лютого 2024 року
|Міністр фінансів закликав повернутися в реальність: Ситуація гірша, ніж навесні 2022-го
|Компанія зі США побудує в Україні завод контейнерів для відпрацьованого ядерного палива
|Держприкордонслужба: 1 тис. вантажівок очікує виїзду з Польщі в Україну
Бізнес
|Ілон Маск представив ШІ чатбот Grok від власної компанії xAI – після бета-тесту він буде доступний в X Premium+
|SpaceX перестала отримувати збиток від супутникового інтернету Starlink
|Американський виробник рослинних замінників м'яса Beyond Meat погіршив прогноз виторгу на 2023 р., скоротить 19% робочих місць
|Велика Британія будує надпотужний суперкомп’ютер зі штучним інтелектом — із 200 квадрильйонами обчислень на секунду
|У США засновника криптобіржі FTX визнали винним у шахрайстві
|Xiaomi 14 з чипом Snapdragon 8 Gen 3 став найпотужнішим у світі смартфоном за версією AnTuTu
|realme GT Neo 5 SE обійшов Redmi Note 12 Turbo і став найпотужнішим у світі смартфоном середнього класу за версією AnTuTu