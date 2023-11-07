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АНАЛІТИКА

«єОселя»: Українські родини за три місяці взяли іпотечні кредити під 7% на 850 мільйонів

17:22 07.11.2023 |

Економіка

 

Понад 500 українських родин взяли кредити під 7% на придбання житла з моменту запуску масової іпотеки 1 серпня цього року. Загалом кредити за програмою "єОселя" отримали вже 4 600 українців на суму 6,7 млрд грн.

"За три місяці від запуску масової іпотеки кредити за програмою "єОселя" під 7% взяли понад 500 українських родин на суму 850 млн грн. Загалом банки вже видали майже 4 600 іпотечних кредитів за програмою на 6,7 млрд грн. 67% цих кредитів отримали військовослужбовці та силовики, 12% - педагоги і науковці, 9% - медики. Нагадаю, представники цих професій можуть взяти кредит за програмою за пільговою ставкою 3%. В той же час, будь-який українець, що не має власного житла або потребує покращення житлових умов, також може взяти кредит за цією програмою під 7%. За минулий тиждень 30% кредитів було видано саме на умовах масової іпотеки", - зазначила заступниця міністра економіки України Надія Бігун.

Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою "єОселя" 197 кредитів на 312 млн грн, серед яких:

* кредити під 3% отримали 104 військовослужбовці та силовики, 16 педагогів, 9 медиків та 6 науковців;
* кредити під 7% отримали 51 українець без власного житла, 6 ВПО, 5 ветеранів.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (146 кредитів) та у забудовника (47). Також четверо українців взяли кредити на купівлю квартир, що будуються.

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:

* Київської області - 66;
* міста Києва - 31;
* Львівській - 13;
* Вінницькій - 10;
* Рівненській - 9.

Скористатися програмою доступного кредитування сьогодні можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови. Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка складає 3% річних. Для інших категорій - учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян - ставка іпотеки становить 7%.

Програма "єОселя" почала свою роботу в жовтні минулого року. Реалізовують програму Мінекономіки спільно з Мінцифрою та ПрАТ "Укрфінжитло".
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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