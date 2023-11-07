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Дунайське пароплавство поновило навігацію на Середньому Дунаї
16:27 07.11.2023 |
«Українське дунайське пароплавство» відновило повноцінну навігацію на Середньому Дунаї майже через місяць після обмеження через погодні умови.
Про це пресслужба компанії повідомляє у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«УДП відкрило навігацію на Середньому Дунаї. В басейні Верхнього Дунаю випали рясні опади. Рівень води поступово піднявся на верхній, а потім і середній ділянці річки. Наразі рівні води на всьому Дунаї робочі, флот вантажиться на повну осадку 2,5-2,7 метра. Сподіваємось, такі умови збережуться і надалі», - вказала прес-служба.
Завдяки сприятливим умовам УДП збільшить кількість караванів, які задіяні в розпочатому у вересні на Середньому Дунаї пілотному проекті доставки баржевими караванами з України до Сербії руди, а на зворотному шляху - зерна, яке доставляється до порту Констанца в Румунії. Така модель роботи дає можливість пароплавству працювати за довгостроковими контрактами і максимально завантажити роботою флот.
«Одеські порти знову відкриті, і це частково розвантажило дунайські порти. Тому ми, як і планували, збільшуємо кількість флоту на Середньому Дунаї. УДП вперше експортує як українське зерно, так і зерно з країн ЄС. В роботі увесь наш флот. Після модернізації збільшує оберти наш логістичний комплекс з перевалки зернових. Наша стратегія сталого розвитку, яка передбачає диверсифікацію логістичних потоків, створення комплексних логістичних ланцюгів, довгострокові прямі контракти, повністю себе виправдала», - зазначив заступник генерального директора УДП Владислав Бєлах.
Як повідомлялося, навігацію на Середньому Дунаї було обмежено з 10 жовтня у зв'язку з падінням рівня води. Каравани УДП були змушені вантажитися на меншу осадку, що позначилося на обсягах перевезень. У порівнянні з роботою у звичайних умовах, завантаження руди склало 1,1 тис. тонн на баржу замість 1,5-1,6 тис. тонн. Баржі із зерновими вантажилися на осадку не більше ніж 2,1 метра замість звичних 2,3-2,5 метра.
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