Інвестиції в автономне енергозабезпечення столичних офісів не вплинули на рівень орендних ставок

Столичні бізнес-центри розробили превентивні плани функціонування на випадок потенційних блекаутів, наявність автономного енергозабезпечення не впливає на рівень орендних ставок, повідомили опитані агентством "Інтерфакс-Україна" експерти.

На думку керівника департаменту стратегічного консалтингу компанії UTG Костянтина Олійника, закуплені частиною БЦ генератори нездатні в повному обсязі забезпечити всі офісні приміщення електрикою для повноцінної роботи. Однак частина орендарів, насамперед коворкінги та IT-компанії, вжили низки заходів: під'єднання до двох-трьох альтернативних ліній електромереж, закупівля генераторів, під'єднання інтернету від кількох провайдерів, Starlink, додаткові резервуари з питною водою тощо.

Старший консультант з офісної нерухомості CBRE Ukraine Анастасія Качан повідомила, що в рамках превентивних заходів, продиктованих минулими блекаутами, важливим запитом орендодавця залишається забезпечення кожного з орендарів достатньою потужністю від генератора, щоб підтримати функціонування всієї робочої інфраструктури. Щоб мінімізувати збитки від потенційних блекаутів, керуючі компанії БЦ перед осінньо-зимовим періодом розробили плани функціонування, упорядкували укриття в межах будівель, а також закупили й протестували необхідне обладнання.

"Також варто зазначити, що в разі повторення вимкнень електроенергії протягом опалювального сезону 2023 року попит і відвідуваність офісів може знову зрости, адже офіси здебільшого стали ще автономнішими й забезпечують працівників комфортним функціонуванням", - зазначила Качан.

Згідно з даними CBRE Ukraine, рівень вакантності залишається сталим від початку року і станом на кінець III кварталу 2023 року становить 25,8%, водночас вакантність у класі В (26%) залишається трохи вищою, ніж у класі А (24%).

"Слід зазначити, що високий рівень вакантності в класі А продиктований виходом на ринок значного обсягу нової пропозиції в цьому сегменті в IV кварталі 2022 року, тоді як вакантність в наявних об'єктах класу А майже не зазнала змін. Це відображає загальну тенденцію попиту на ринку, де орендарі прагнуть до кращої якості приміщень за зниженими орендними ставками, що підтримується вигідними пропозиціями орендодавців для більшого залучення орендарів", - каже Качан.

Що стосується ставок, то, за словами Олійника, з початку війни вони знизилися щонайменше на 30%. "З огляду на зростання вартості енергоносіїв, подорожчання комунальних платежів, а з ними й OPEX, зокрема через зростання вакантності й розподілу експлуатаційних платежів на меншу кількість операторів, навантаження на орендарів і далі збільшуватиметься, а ставки оренди в найближчій перспективі продовжать подальше зниження", - вважає Олійник.

За даними керівника департаменту офісної нерухомості CBRE Ukraine Анни Сільвестрової, станом на III квартал 2023 року прайм-ефективна орендна ставка залишалася незмінною з початку року й становила $21 кв. м/місяць.

"Хоча власники бізнес-центрів й інвестували в альтернативне енергозабезпечення будівель, це були необхідні дії для утримання орендаря. Враховуючи, що попит на ринку досить стриманий, а автономне енергозабезпечення на сьогодні є must have, його наявність не впливає значною мірою на орендні ставки", - сказала Сільвестрова.