Український ІТ-експорт у вересні впав до найнижчого значення за весь 2023 рік

У вересні 2023 року обсяг українського ІТ-експорту становив $521 млн. Це найменше значення за весь 2023 рік. Про це свідчать дані НБУ.

У порівнянні з попереднім місяцем показник ІТ-експорту зменшився на $45 млн. А якщо порівнювати з аналогічним періодом 2022 року, то скорочення становить вже $57 млн.

Разом з тим, сумарний обсяг експорту українських ІТ-послуг за третій квартал 2023 року становить $1,646 млрд. Це менше за показники першого ($1,675 млрд) та другого ($1,702 млрд) кварталів цього року. Отже, спад спостерігається не лише за результатами одного місяця, а й усього кварталу.

Серед основних країн, які принесли найбільше доходу від експорту українських IT-послуг, США, Мальта, Велика Британія, Кіпр, Ізраїль, Швейцарія, Німеччина, Естонія, Польща та Нідерланди. Першу двадцятку країн із переліку можна переглянути на ілюстрації від НБУ.



