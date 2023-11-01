Вартість землі в Україні за 9 міс. зросла на 10,4% - KSE

Середньозважена ціна на землю в Україні за підсумками січня-вересня 2023 року зросла на 10,4% - до 38,5 тис. грн/га, йдеться у звіті про стан ринку земель в Україні, підготовленому експертами Київської школи економіки (KSE) за підтримки Програми USAID АГРО.

Аналітики зазначили, що в Україні 31,1 млн га землі перебуває у приватній власності, тому зростання ціни на 10,4% дорівнює збільшенню капіталізації ринку сільгоспземель на 115,1 млрд грн, що відповідає приблизно десятій частині доходів загального фонду бюджету країни у 2023 році.

"У вересні 2023 року середньозважена ціна одного гектара всіх сільгоспземель становила 38,45 тис. грн. При цьому середньозважена ціна на землю із цільовим призначенням "для ведення товарного сільськогосподарського виробництва" була вищою за середню та становила 39,0 тис. грн/га. Це означає, що "товарні" землі ринок цінує дещо більше, ніж інші види сільськогосподарських земель в Україні", - йдеться в дослідженні.

За інформацією експертів KSE, найвищі ціни на земельні ділянки сільгосппризначення спостерігаються в Івано-Франківській, Львівській, Волинській і Тернопільській областях, а також Київській і Полтавській областях. Найнижчі - на територіях, охоплених бойовими діями, а також у прифронтових областях.

Згідно з дослідженням, у третьому кварталі 2023 року було здійснено 21,4 тис. транзакцій купівлі-продажу ділянок сільськогосподарського призначення площею 43,5 тис. га, що несуттєво відрізняється від показників другого кварталу, коли за ідентичної кількості договорів купівлі-продажу було реалізовано 44,0 тис. га сільгоспугідь. Водночас у другому та третьому кварталах 2023 року ринок землі був значно активнішим, ніж у першому кварталі, коли було укладено 15,7 тис. угод сукупною площею 32 тис. га.

У четвертому кварталі ринок землі може ще більше зрости, адже після завершення жнив і вивільнення додаткових ресурсів для купівлі землі, очікується активізація покупців і збільшення попиту на купівлю земельних ділянок, прогнозують у KSE.







