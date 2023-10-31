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Корейська компанія SsangYong готова долучитися до відбудови України, – Агентство відновлення

23:41 30.10.2023 |

Економіка

 

Корейська промислова компанія SsangYong, яка є експертом у будівництві, готова допомагати з проєктами відбудови в Україні.

Про це повідомляє Агентство відновлення за підсумками візиту делегації компанії.

Представники компанії в межах візиту до України зустрілися з командою Агентства відновлення та відвідали, зокрема, чотири об'єкти в Київській області, які відбудовує Агентство. Це житлові будинки в Бучі та Макарові.

У межах спільної роботи обговорили виклики та дефіцити, де компанія SsangYong може допомогти як експерт у будівництві, а також проєкти, до яких партнери з Кореї готові долучитися.

"Ми розпочали системну співпрацю з представниками найвідоміших корейських компаній, які готові допомагати нам експертизою та розглядати можливості фінансування проєктів відбудови. Це вагома підтримка для швидшого відновлення постраждалих регіонів", - сказав голова Агентства відновлення Мустафа Найєм.

Компанія SsangYong заснована в 1977 році. Виконала 135 проєктів у 20 країнах світу загальною вартістю $9 млрд. Серед них - проєкти відбудови після стихійних лих.

Раніше повідомлялося, що Державне агентство відновлення та розвитку розробило уніфіковані рекомендації для регіональних Служб відновлення, які мають спростити участь комерційних будівельних компаній у державних тендерах.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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