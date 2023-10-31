Фінансові новини
- |
- 31.10.23
- |
- 02:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корейська компанія SsangYong готова долучитися до відбудови України, – Агентство відновлення
23:41 30.10.2023 |
Корейська промислова компанія SsangYong, яка є експертом у будівництві, готова допомагати з проєктами відбудови в Україні.
Про це повідомляє Агентство відновлення за підсумками візиту делегації компанії.
Представники компанії в межах візиту до України зустрілися з командою Агентства відновлення та відвідали, зокрема, чотири об'єкти в Київській області, які відбудовує Агентство. Це житлові будинки в Бучі та Макарові.
У межах спільної роботи обговорили виклики та дефіцити, де компанія SsangYong може допомогти як експерт у будівництві, а також проєкти, до яких партнери з Кореї готові долучитися.
"Ми розпочали системну співпрацю з представниками найвідоміших корейських компаній, які готові допомагати нам експертизою та розглядати можливості фінансування проєктів відбудови. Це вагома підтримка для швидшого відновлення постраждалих регіонів", - сказав голова Агентства відновлення Мустафа Найєм.
Компанія SsangYong заснована в 1977 році. Виконала 135 проєктів у 20 країнах світу загальною вартістю $9 млрд. Серед них - проєкти відбудови після стихійних лих.
Раніше повідомлялося, що Державне агентство відновлення та розвитку розробило уніфіковані рекомендації для регіональних Служб відновлення, які мають спростити участь комерційних будівельних компаній у державних тендерах.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|NYT: Україна та США створили гібридні системи ППО FrankenSAM
|У Верховній Раді ініціюють відкликання нардепа Безуглої з комітету нацбезпеки
|Кабінет міністрів хоче ввести новий податок на землю в Україні, пропонується стягувати податок за заповідні землі
|Німеччина передала Україні новий пакет допомоги з IRIS-T, боєприпасами і БТР
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Корейська компанія SsangYong готова долучитися до відбудови України, – Агентство відновлення
|В Україні хочуть дозволити продаж квартир, які забрали в рамках санкцій
|«Гарантований покупець» цьогоріч виплатив понад ₴24 мільярди за «зеленим» тарифом
|За програмою «Власна справа» вже визначено 8,6 тисячі переможців - Мінекономіки
|Громади з початку війни отримали понад ₴2 мільярди від оренди та малої приватизації
|ФДМУ за тиждень продав майна на 61 мільйон
Бізнес
|Британія створить перший у світі інститут безпеки штучного інтелекту, - Сунак
|Google Пошук відтепер показуватиме «історію зображення» — для допомоги у виявленні фейків
|Qualcomm анонсувала Snapdragon 8 Gen 3 — штучний інтелект у вашій кишені
|Функція, яку ніхто не просив: X/Twitter запустив аудіо- та відеодзвінки на платформі
|Автовиробники очікують сповільнення попиту на електромобілі
|Кількість зареєстрованих кіберінцидентів за квартал зросла на 46%, – Держспецзв'язку
|В ЄС досягли прогресу у переговорах щодо закону по регулюванню ШІ – ЗМІ