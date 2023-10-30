Компанії ринку нерухомості заснували Українську асоціацію девелоперів

Найбільші компанії українського ринку нерухомості об'єднались в Українську асоціацію девелоперів для спільного розвитку галузі та відбудови України.

Про це повідомляє сайт асоціації.

До Української асоціації девелоперів увійшли: Stolitsa Group, KAN Development, Інтергал-Буд, Укрбуд Інвест, UDP, Русанівка інвест, Perfect Group, РІЕЛ, Д-І-М, АТ "Позняки-жил-буд" (Taryan group), Українські будівельні системи, SAGA Development, Futura Hata, Ковальська нерухомість, IB alliance, НЕСТ, Стандарт консалтинг груп, Ave-New та Асоціація західноукраїнських забудовників.

Голова правління асоціації Євген Фаворов зазначив, що завдання асоціації полягає в обʼєднанні експертизи та можливостей провідних компаній для розвитку українських міст.

"Відновлення та розвиток міст - це ключове завдання для відновлення української економіки та подолання колосальної демографічної кризи, яка поглиблюється внаслідок повномасштабної російської агресії. Це буде можливим, якщо Україна впроваджуватиме найкращі світові підходи до регулювання сфери девелопменту та планування міського розвитку", - зазначив він.

За словами Фаворова, Українська асоціація девелоперів створена як платформа для комунікації між бізнесом, експертним середовищем, державою та органами місцевого самоврядування.

Члени організації виклали бачення своєї ролі в процесі відбудови у "Декларації засновників". Серед ключових напрямків роботи: аналітична діяльність, участь в оцінці та розробці нормативно-правових актів, оперативне інформування українських ЗМІ та закордонних партнерів України про ситуацію та можливості українського ринку девелопменту.