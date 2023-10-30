До портів Одещини тимчасовим коридором прямують два судна

У понеділок, 30 жовтня 2023 року, тимчасовим чорноморським коридором на вхід до українських морпортів прямує два судна.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ЦТС.

Зазначається, що згідно з даними сервісів моніторингу руху суден, до порту Одеса йде балкер Seajoy, а також до одного з портів Одещини - судно Mohamad Y.

У неділю 29 жовтня було зафіксовано прохід до українських чорноморських портів суден Nikolaos S (до Чорноморська) та Lady Jasmin.

Як повідомляв Укрінформ, Україна 10 серпня оголосила нові тимчасові маршрути для торговельних суден, що йдуть до/з чорноморських морських портів України. Ці маршрути в першу чергу використовувалися для можливості виходу цивільних суден, що перебувають в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков 16 вересня повідомив, що після використання тимчасового коридору для виходу заблокованих через російську агресію суден, маршрут почали використовувати інші цивільні судна для проходження до та з Одеських морських портів.

За даними Мінвідновлення, станом на 26 жовтня всього коридором на вхід скористалося 51 судно. Загалом 33 судна експортувало понад 1,3 млн т української агропродукції та інших вантажів.