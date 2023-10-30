У межах програми «єВідновлення» вже згенеровано 300 житлових сертифікатів на компенсацію за зруйноване житло - Шуляк

У межах програми "єВідновлення" вже згенеровано 300 житлових сертифікатів для осіб, чиє житло було зруйноване внаслідок війни, а також виділено понад 2 млрд грн для тих, чиє житло постраждало і потребує ремонту.

Про це в ефірі "Українського радіо" повідомила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова політичної партії "Слуга Народу" Олена Шуляк.

"Наразі сформовано комісії при органах місцевого самоврядування і понад 300 житлових сертифікатів уже згенеровано. Комісії очікують, коли на 100% запрацює програма, щоб люди напряму ці сертифікати обміняли (на готове житло - ІФ-У)", - зазначила Олена Шуляк.

Вона також нагадала про активну роботу напряму програми "єВідновлення", у межах якого українці можуть отримати до 200 тисяч гривень на ремонт пошкодженого житла. Наразі отримано вже понад 2 млрд грн, із них використано трохи більше ніж 500 млн грн.

"Українцям, які скористалися такою програмою, 12 місяців можна буде користуватися цими цільовими грошима, які надійшли на карткові рахунки. Якщо гроші не будуть використані, їх буде знову списано до держбюджету і витрачено на інші компенсації або інші витрати", - нагадала Шуляк.

Програма вже розширена на тих, хто зробив ремонт власним коштом. Можливість отримувати компенсації від держави за виконаний ремонт можна буде з 1 січня 2024 року.

Шуляк додала, що наразі уряд готується запустити наступні етапи компенсації, які стосуватимуться людей, які мають зруйноване житло на тимчасово окупованих територіях, а також тих, хто має пошкодження своїх домівок на понад 200 тисяч.

"У нас є відповідна статистика, коли комісії виходили і фіксували за чек-листом пошкодження, і було багато випадків, коли не вкладалися в суму 200 тисяч гривень... Усім тим людям було відмовлено, тому що програма передбачала компенсацію до 200 тисяч, але наразі уряд працює над тим, щоб вони могли використати цю програму", - наголосила Шуляк.

Голова партії додала, що лідерами за кількістю пошкодженого та зруйнованого житла залишаються Харківська, Київська області.

"Наразі люди активно подають заявки через "Дію", але ми працюємо над тим, щоб така можливість була і в ЦНАПів, і в нотаріусів. Вважаємо, що нотаріальна спільнота нині буде більшою частиною процесу відбудови та допомоги нашим громадянам у справі отримання коштів за зруйноване та пошкоджене житло", - підсумувала Шуляк.

Як повідомлялося, 10 травня 2023 року в Україні стартувала програма "єВідновлення", у межах якої компенсацію до 200 тис. грн на ремонт почали отримувати власники пошкодженого житла. Ці кошти можна використати на купівлю будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт і послуг підрядників, у яких є відповідні коди для роботи, а їх продавці подали заявку на участь у програмі через портал "Дія".

Із 1 серпня в "Дії" також стартував прийом заявок на компенсацію за зруйноване через війну житло. Компенсації виплачуватимуть одноосібним власникам житла, яке було зруйноване через бойові дії після 24 лютого 2022 року, не підлягає відновленню і розташовується на неокупованій території та не в зоні активних бойових дій.