Пільгову іпотеку за програмою «єОселя» отримали вже 4,2 тисячі родин

Пільгові іпотечні кредити за програмою "єОселя" на загальну суму 6 млрд грн вже отримали 4,2 тис. родин.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

"Вже 4 200 українців отримали кредити за програмою єОселя загалом на понад 6 млрд грн. При цьому ми бачимо збільшення частки масової іпотеки - кредитів під 7%, що доступні для всіх українців, які не мають свого житла. Від початку запуску масової іпотеки в серпні цього року такі кредити вже отримали 400 родин", - зазначила заступниця міністра економіки Надія Бігун.

Так, минулого тижня українці отримали за програмою "єОселя" 211 кредитів на 326 млн грн. Зокрема, кредити під 3% отримали 116 військовослужбовців та силовиків, 20 педагогів, 13 медиків та 1 науковець, кредити під 7% - 58 українців без власного житла, 2 внутрішньо переміщені особи та 1 ветеран.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (143 кредити) та у забудовника (65). Також троє українців взяли кредити на купівлю квартир, що будуються.

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці Київської області (62), міста Києва (35), Вінницької області (19), Волинської, Дніпропетровської, Івано-Франківської областей - по 10.

За словами Бігун, попит на кредити за програмою лише зростатиме, тому наступного року в бюджет закладаються кошти на видачу близько 12 тис. іпотечних кредитів.

Як повідомлялося, програма "єОселя" запрацювала в жовтні 2022 року; її реалізовують Мінекономіки, Мінцифри, Укрфінжитло та Дія.