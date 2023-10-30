Українським коридором прибуло п’ять суден, із яких два - вдруге

До портів Великої Одеси в суботу прибуло п'ять суден загальним дедвейтом 163,26 тис. т, два з яких виконують уже другий рейс в українському морському коридорі, встановленому Військово-морськими силами ЗСУ, повідомив керівник Моніторингової групи санкцій і свободи судноплавства Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко у фейсбуці.

"У порти Великої Одеси 28 жовтня прибуло 5 суден загальним дедвейтом 163,26 тис. т. Судна належать власникам із Греції, Туреччини, Ліберії, Панами. Два судна з п'яти виконують уже другий рейс у коридорі", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що з портів Великої Одеси вийшло 4 судна загальним дедвейтом 168,014 тис. т, які належать судновласникам із Греції та Туреччини.

Раніше Мінвідновлення повідомило, що українським морським коридором, встановленим ВМС ЗСУ, чотири балкери експортували майже 130 тис. тонн зерна і 10 тис. тонн металу для країн Африки, Азії та Європи 27 жовтня.

З 16 вересня коридором на вхід скористалося 62 судна, а 37 уже експортували понад 1,3 млн тонн української агропродукції та інших вантажів.

Як повідомлялося, Адміністрація морських портів України ввечері 25 жовтня повідомила про припинення руху суден українським коридором на 26 жовтня 2023 року. За твердженням низки учасників ринку, таке зупинення де-факто діяло протягом попередніх двох днів через рішення військових, які посилалися на "вибухову загрозу", що виникла внаслідок збільшення активності російської авіації, йшлося в повідомленні.

Згодом віцепрем'єр - очільник Мінвідновлення Олександр Кубраков повідомив у твіттері, що інформація про скасування або непрогнозовану зупинку роботи коридору не відповідає дійсності. Порти Великої Одеси продовжують приймати судна за тимчасовим коридором, встановленим Військово-морськими силами ЗСУ, наголосив він.