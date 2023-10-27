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В Україні запрацював механізм реєстрації спеціальних майнових прав

14:13 27.10.2023 |

Економіка

 

В Україні у Державному реєстрі речових прав (ДРРП) зареєстровано спеціальне майнове право на майбутні обʼєкти нерухомості. Це сприятиме прозорому веденню бізнесу забудовниками, запобіганню появі недобудов, а також захисту українців, які інвестують в нерухомість, адже продавати житло без цих прав, як і повного пакету інформації про будівництво у новобудовах буде неможливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олену Шуляк.

"Реалізація цього механізму стала можливою завдяки ухваленню відповідного закону "Про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому". Вперше за всі роки незалежності ми маємо законодавчі норми, які реально захищають людей, які вкладають гроші в первинну нерухомість. Це безпосередньо стало можливим завдяки реєстрації спеціального майнового права, якого раніше не існувало", - наголосила ініціатор законопроекту Олена Шуляк.

Вона пояснила: спеціальне майнове право - різновид майнового права. Він полягає у володінні і розпорядженні об'єктом незавершеного будівництва, майбутнім об'єктом нерухомості.

"Для того, щоб зареєструвати таке право замовнику будівництва потрібно буде створити певні документи у Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ). Зокрема, заяву про державну реєстрацію спеціального майнового права. Також забудовник має оприлюднити детальну інформацію про об'єкт будівництва та дані про себе", - розповіла вона.

Зазначимо, що реєстрація спеціального майнового права є обов'язковою для тих, хто має намір продавати майбутні квартири, гаражні бокси, інші житлові та нежитлові приміщення або паркомісця.

Нагадаємо, Єдина державна електронна система у сфері будівництва створена у співпраці Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури та Міністерства цифрової трансформації за підтримки USAID / UK aid проекту "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS".
За матеріалами: РБК-Україна
 

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