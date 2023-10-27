Мінекономіки планує дозволити використовувати ваучер на «єВідновлення» для передоплати іпотеки «єОселя» - Свириденко

Міністерство економіки планує дозволити використовувати ваучер на "єВідновлення" як передоплату іпотеки за програмою доступного іпотечного кредитування "єОселя", повідомила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.

"Маємо завдання стратегічне - хочемо об'єднати ваучер на відновлене житло й іпотеку. Думаю, за кілька місяців ми з таким новим продуктом до українців вийдемо", - сказала вона під час конференції Human Capital UA у Києві в середу.

Віцепрем'єр уточнила, що це дасть змогу використовувати сертифікат на "єВідновлення" для передоплати іпотеки за програмою "єОселя".

Як повідомлялося, 10 травня 2023 року в Україні стартувала програма "єВідновлення", у межах якої компенсацію до 200 тис. грн на ремонт можуть отримати власники пошкодженого житла. Ці кошти можна використати на придбання будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт і послуг підрядників, які мають відповідні коди для роботи, а їхні продавці подали заявку на участь у програмі через портал "Дія".

Програма доступного іпотечного кредитування "єОселя" запрацювала в Україні з жовтня 2022 року. На пільгову іпотеку під 3% річних терміном до 20 років із початковим внеском від 20% вартості житла можуть претендувати військовослужбовці - контрактники ЗСУ, працівники сектору безпеки й оборони, медпрацівники, освітяни, науковці.

З 1 серпня подати заявку на участь у програмі під 7% можуть ветерани війни, учасники бойових дій, ВПО й громадяни, які не мають власного житла, більшого за нормативну площу.