Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мінекономіки планує дозволити використовувати ваучер на «єВідновлення» для передоплати іпотеки «єОселя» - Свириденко

14:20 25.10.2023 |

Економіка

 

Міністерство економіки планує дозволити використовувати ваучер на "єВідновлення" як передоплату іпотеки за програмою доступного іпотечного кредитування "єОселя", повідомила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.

"Маємо завдання стратегічне - хочемо об'єднати ваучер на відновлене житло й іпотеку. Думаю, за кілька місяців ми з таким новим продуктом до українців вийдемо", - сказала вона під час конференції Human Capital UA у Києві в середу.

Віцепрем'єр уточнила, що це дасть змогу використовувати сертифікат на "єВідновлення" для передоплати іпотеки за програмою "єОселя".

Як повідомлялося, 10 травня 2023 року в Україні стартувала програма "єВідновлення", у межах якої компенсацію до 200 тис. грн на ремонт можуть отримати власники пошкодженого житла. Ці кошти можна використати на придбання будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт і послуг підрядників, які мають відповідні коди для роботи, а їхні продавці подали заявку на участь у програмі через портал "Дія".

Програма доступного іпотечного кредитування "єОселя" запрацювала в Україні з жовтня 2022 року. На пільгову іпотеку під 3% річних терміном до 20 років із початковим внеском від 20% вартості житла можуть претендувати військовослужбовці - контрактники ЗСУ, працівники сектору безпеки й оборони, медпрацівники, освітяни, науковці.

З 1 серпня подати заявку на участь у програмі під 7% можуть ветерани війни, учасники бойових дій, ВПО й громадяни, які не мають власного житла, більшого за нормативну площу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5082
  0,0230
 0,06
EUR
 1
 38,4687
  0,1484
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4029  0,02 0,06 38,0461  0,01 0,02
EUR 39,7018  0,04 0,10 40,5589  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,4200  0,11 0,30 36,4450  0,12 0,31
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес