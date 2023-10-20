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АНАЛІТИКА

ДП «Ліси України» запустило програму порятунку лісів Forest Recovery

10:04 20.10.2023 |

Економіка, Україна

 

Державне підприємство "Ліси України" спільно з громадами та міжнародними партнерами запускає програму порятунку лісів Forest Recovery, повідомив генеральний директор підприємства Юрій Болоховець.

"В Україні понад 1,5 млн га самосійних лісів. Раніше такий ліс безжально знищували. Але зараз є законний механізм, щоб його врятувати. (...) Проєкт Forest Recovery ми запускаємо спільно із західними партнерами Forest Europe та Eustafor. Вони підтримують таку ідею", - написав він у фейсбуці.

Болоховець розповів, що громади на волонтерських засадах передають держпідприємству земельні ділянки, зокрема деградовані площі або самосійні ліси. Вони розуміють важливість збереження й примноження природного багатства, необхідність покращувати стан екосистеми, залишити нащадкам комфортне для життя середовище із зонами для дозвілля, екотуризму тощо.

Гендиректор "Лісу України" подякував екосвідомим громадам, які дбають про майбутнє суспільства. Їх нагороджуватимуть дипломами, а інформацію про реалізацію проєкту передаватимуть міжнародним партнерам.

Першим переможцем Forest Recovery стала Омельницька громада (Полтавська обл.), яка передала 55 га земель під заліснення та майже 129 га самосійних лісів для відновлення роботи філії "Кременчуцьке лісове господарство". На знак вдячності лісівники озеленили центральну вулицю населеного пункту.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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