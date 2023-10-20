Фінансові новини
- |
- 20.10.23
- |
- 11:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ДП «Ліси України» запустило програму порятунку лісів Forest Recovery
Державне підприємство "Ліси України" спільно з громадами та міжнародними партнерами запускає програму порятунку лісів Forest Recovery, повідомив генеральний директор підприємства Юрій Болоховець.
"В Україні понад 1,5 млн га самосійних лісів. Раніше такий ліс безжально знищували. Але зараз є законний механізм, щоб його врятувати. (...) Проєкт Forest Recovery ми запускаємо спільно із західними партнерами Forest Europe та Eustafor. Вони підтримують таку ідею", - написав він у фейсбуці.
Болоховець розповів, що громади на волонтерських засадах передають держпідприємству земельні ділянки, зокрема деградовані площі або самосійні ліси. Вони розуміють важливість збереження й примноження природного багатства, необхідність покращувати стан екосистеми, залишити нащадкам комфортне для життя середовище із зонами для дозвілля, екотуризму тощо.
Гендиректор "Лісу України" подякував екосвідомим громадам, які дбають про майбутнє суспільства. Їх нагороджуватимуть дипломами, а інформацію про реалізацію проєкту передаватимуть міжнародним партнерам.
Першим переможцем Forest Recovery стала Омельницька громада (Полтавська обл.), яка передала 55 га земель під заліснення та майже 129 га самосійних лісів для відновлення роботи філії "Кременчуцьке лісове господарство". На знак вдячності лісівники озеленили центральну вулицю населеного пункту.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Поворотний момент в історії»: Байден закликав американців підтримати допомогу Ізраїлю та Україні
|Верховна Рада підтримала перше читання законопроєкту, що не допускає діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із РПЦ
|Бюджет-2024 прийнято у першому читанні
|Банкіри очікують зниження Нацбанком облікової ставки на 2 п.п. 26 жовтня
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 20.10.23
|Видатки на оборону за 9 місяців склали понад ₴1,25 трильйона - Мінфін
|ДП «Ліси України» запустило програму порятунку лісів Forest Recovery
|Британія профінансує 10 проєктів відновлення в постраждалих від Росії громадах
|Нафта зростає другий тиждень на тлі побоювань щодо конфлікту на Близькому Сході
|ВАР, УКАБ і ВАФ просять Кабмін передбачити в держбюджеті-2024 фінансування програми «5-7-9%», збільшити ліміти на її кредитування
|За рік в Україні утворюється понад 10 мільйонів тонн сміття - Міндовкілля
Бізнес
|Lloyd's опублікував сценарій системного ризику масштабної кібератаки, можливі втрати оцінив у $3,5 трлн
|BMW з 2024 р. продаватиме автомобілі споживачам у Європі напряму
|Skoda представила нове покоління Kodiaq: детальний огляд
|Соцмережа X протестує річну підписку на базові функції вартістю 1 долар
|SEC: штучний інтелект призведе до «неминучої» фінансової кризи без регулювання
|Honda остаточно презентувала кросовер Prologue
|Waymo розробила систему візуальної комунікації для безпілотних автомобілів із людьми