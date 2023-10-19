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АНАЛІТИКА

Японська компанія Padeco проведе в Ірпінській громаді дослідження в рамках пілотного проєкту з переробки сміття - Маркушин

17:15 19.10.2023 |

Економіка, Україна

Японська компанія Padeco проведе в Ірпінській громаді дослідження в рамках пілотного проєкту з переробки сміття - Маркушин

 

Мер міста Ірпінь Бучанського району Київської області Олександр Маркушин повідомив про можливе впровадження в громаді інноваційної технології переробки сміття.

"Японська компанія Padeco проведе в Ірпінській громаді дослідження в рамках пілотного проєкту з переробки сміття URBAN RIG. Технологію пропонують інноваційну - переробляти побутові відходи в спеціальному апараті за допомогою високотемпературної пари. На виході обіцяють корисну в промисловості сировину й суттєве зменшення об'єму відходів. Органіку перетворюватимуть на вугілля, пластик - на нафтопродукти", - повідомив він у телеграм-каналі в четвер.

Японська компанія Padeco проведе в Ірпінській громаді дослідження в рамках пілотного проєкту з переробки сміття - Маркушин

 

Крім побутового сміття, ця технологія може допомогти і з переробкою та зменшенням обсягу будівельних відходів, зокрема бетону.

Він уточнив, що Padeco - міжнародна консалтингова компанія, уповноважена міністерством економіки Японії обирати й аналізувати проєкти для фінансування в Україні.

Дослідження, що має на меті визначити, чи підходить запропонована технологія українським реаліям, триватиме три місяці.

"Якщо все пройде вдало й уряд Японії виділить фінансування, Ірпінська громада вже навесні зможе отримати перші пробні машини для очищення навколишнього середовища", - повідомив Маркушин.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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