Японська компанія Padeco проведе в Ірпінській громаді дослідження в рамках пілотного проєкту з переробки сміття - Маркушин

Мер міста Ірпінь Бучанського району Київської області Олександр Маркушин повідомив про можливе впровадження в громаді інноваційної технології переробки сміття.

"Японська компанія Padeco проведе в Ірпінській громаді дослідження в рамках пілотного проєкту з переробки сміття URBAN RIG. Технологію пропонують інноваційну - переробляти побутові відходи в спеціальному апараті за допомогою високотемпературної пари. На виході обіцяють корисну в промисловості сировину й суттєве зменшення об'єму відходів. Органіку перетворюватимуть на вугілля, пластик - на нафтопродукти", - повідомив він у телеграм-каналі в четвер.

Крім побутового сміття, ця технологія може допомогти і з переробкою та зменшенням обсягу будівельних відходів, зокрема бетону.

Він уточнив, що Padeco - міжнародна консалтингова компанія, уповноважена міністерством економіки Японії обирати й аналізувати проєкти для фінансування в Україні.

Дослідження, що має на меті визначити, чи підходить запропонована технологія українським реаліям, триватиме три місяці.

"Якщо все пройде вдало й уряд Японії виділить фінансування, Ірпінська громада вже навесні зможе отримати перші пробні машини для очищення навколишнього середовища", - повідомив Маркушин.