Держава почала видавати ваучери на 27 000 грн тим, хто хоче стати сапером

Державна служба зайнятості почала видавати ваучери номіналом до 27 000 грн на навчання за професією сапер, повідомила в четвер пресслужба Міністерства економіки.

Навчання здійснюватиметься у восьми закладах освіти, отримати ваучер зможуть внутрішньо переміщені особи, учасники бойових дій, звільнені з військової служби, люди, що старші за 45 років, поранені на війні, особи з інвалідністю, а також звільнені з полону.

Для отримання ваучера потрібно заповнити онлайн-форму.

"Україна - найзамінованіша країна у світі. Понад 174 000 кв. км території України потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами. Тому гуманітарне розмінування - одне із критично важливих для України питань. Підготовка спеціалістів із розмінування, з одного боку, допоможе відновленню економіки, а з іншого боку, допоможе соціальній адаптації українців, які повертаються з армії до мирного життя, або в той чи інший спосіб постраждали під час війни", - сказала з цього приводу міністерка економіки Юлія Свириденко.

Загалом ваучер на навчання можна отримати для 124 спеціальностей.

Десять найпопулярніших професій і спеціальностей за програмою ваучерів:

→ психологія,

→ медсестринство,

→ соціальна робота,

→ середня освіта (за предметними спеціальностями),

→ дошкільна освіта,

→ кухар,

→ водій автотранспорту,

→ електрогазозварник,

→ тракторист-машиніст,

→ охоронник.

З початку року ваучер на навчання отримали 15 187 осіб. Профінансовано за програмою 178 млн грн.

Якщо вартість навчання більше - різниця сплачується самостійно.