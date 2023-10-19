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Держава почала видавати ваучери на 27 000 грн тим, хто хоче стати сапером
Державна служба зайнятості почала видавати ваучери номіналом до 27 000 грн на навчання за професією сапер, повідомила в четвер пресслужба Міністерства економіки.
Навчання здійснюватиметься у восьми закладах освіти, отримати ваучер зможуть внутрішньо переміщені особи, учасники бойових дій, звільнені з військової служби, люди, що старші за 45 років, поранені на війні, особи з інвалідністю, а також звільнені з полону.
Для отримання ваучера потрібно заповнити онлайн-форму.
"Україна - найзамінованіша країна у світі. Понад 174 000 кв. км території України потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами. Тому гуманітарне розмінування - одне із критично важливих для України питань. Підготовка спеціалістів із розмінування, з одного боку, допоможе відновленню економіки, а з іншого боку, допоможе соціальній адаптації українців, які повертаються з армії до мирного життя, або в той чи інший спосіб постраждали під час війни", - сказала з цього приводу міністерка економіки Юлія Свириденко.
Загалом ваучер на навчання можна отримати для 124 спеціальностей.
Десять найпопулярніших професій і спеціальностей за програмою ваучерів:
→ психологія,
→ медсестринство,
→ соціальна робота,
→ середня освіта (за предметними спеціальностями),
→ дошкільна освіта,
→ кухар,
→ водій автотранспорту,
→ електрогазозварник,
→ тракторист-машиніст,
→ охоронник.
З початку року ваучер на навчання отримали 15 187 осіб. Профінансовано за програмою 178 млн грн.
Якщо вартість навчання більше - різниця сплачується самостійно.
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