Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

З наступного року «єЧерга» запрацює для всіх транспортних засобів, – Мінвідновлення

15:58 17.10.2023 |

Економіка, Україна

 

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення) з 2024 року планує запровадити електронну чергу ("єЧергу") для всіх транспортних засобів, зокрема приватних.

Про це повідомив заступник міністра Сергій Деркач в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Є історія з нелегалами, які їздять "бусиками", а є - з великими автобусами. На пунктах пропуску вони проїжджають окремою смугою, як мікроавтобус. Поки що ми їх не бачимо, але з наступного року бачитимемо завдяки електронній черзі. З наступного року в нас узагалі всі транспортні засоби, навіть приватні, виїжджатимуть електронною чергою", - сказав Деркач.

Крім того, за його словами, у середині листопада буде презентовано нову е-платформу легальних перевізників, орієнтуючись на яку, агрегатори з продажу квитків розумітимуть, який із рейсів легальний, який - ні, й, відповідно, не продаватимуть квитки на нелегальні рейси.

"Зараз ми створили реально крутий реєстр, до якого матимуть доступ усі агрегатори, які продають квитки. І вони бачитимуть, що якщо хтось із перевізників ставить на продаж рейс, який не вказано у реєстрі, то в ідеалі вони не погоджуватимуться продавати на нього квитки через свої сервіси", - повідомив Деркач.

Він також уточнив, що із створенням реєстру буде прив'язка: реєстр, перевізник-ліцензіат та його конкретні автобуси. Таким чином, перевізник не зможе зареєструвати свій автобус на якийсь неіснуючий офіційний рейс. Досі такого реєстру не було - перевізники вносили до Excel-таблички.

Раніше повідомялося, що Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури запустило нову послугу для міжнародних перевізників у рамках проєкту "єЧерга" - можливість відслідковувати всі онлайн-бронювання в особистому кабінеті.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,4507
  0,1210
 0,33
EUR
 1
 38,5503
  0,2697
 0,70

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4967  0,04 0,12 38,1841  0,06 0,16
EUR 39,7600  0,10 0,26 40,6752  0,10 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,4100  0,09 0,25 36,4450  0,09 0,23
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес