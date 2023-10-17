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З наступного року «єЧерга» запрацює для всіх транспортних засобів, – Мінвідновлення
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення) з 2024 року планує запровадити електронну чергу ("єЧергу") для всіх транспортних засобів, зокрема приватних.
Про це повідомив заступник міністра Сергій Деркач в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
"Є історія з нелегалами, які їздять "бусиками", а є - з великими автобусами. На пунктах пропуску вони проїжджають окремою смугою, як мікроавтобус. Поки що ми їх не бачимо, але з наступного року бачитимемо завдяки електронній черзі. З наступного року в нас узагалі всі транспортні засоби, навіть приватні, виїжджатимуть електронною чергою", - сказав Деркач.
Крім того, за його словами, у середині листопада буде презентовано нову е-платформу легальних перевізників, орієнтуючись на яку, агрегатори з продажу квитків розумітимуть, який із рейсів легальний, який - ні, й, відповідно, не продаватимуть квитки на нелегальні рейси.
"Зараз ми створили реально крутий реєстр, до якого матимуть доступ усі агрегатори, які продають квитки. І вони бачитимуть, що якщо хтось із перевізників ставить на продаж рейс, який не вказано у реєстрі, то в ідеалі вони не погоджуватимуться продавати на нього квитки через свої сервіси", - повідомив Деркач.
Він також уточнив, що із створенням реєстру буде прив'язка: реєстр, перевізник-ліцензіат та його конкретні автобуси. Таким чином, перевізник не зможе зареєструвати свій автобус на якийсь неіснуючий офіційний рейс. Досі такого реєстру не було - перевізники вносили до Excel-таблички.
Раніше повідомялося, що Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури запустило нову послугу для міжнародних перевізників у рамках проєкту "єЧерга" - можливість відслідковувати всі онлайн-бронювання в особистому кабінеті.
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