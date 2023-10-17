Рада підтримала законопроєкт про податкові перевірки

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок».

Про це народний депутат із парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

За відповідний законопроєкт проголосувало 237 народних депутатів.

"Згідно з текстом розширюється перелік проведення документальних планових податкових перевірок з 1 листопад. Але дата скоріш за все буде ще змінена", - йдеться в повідомленні.

Зі слів Железняка, текст довго обговорювали з партнерами і вийшли на такий компроміс. До проведення документальних планових перевірок можуть бути включені платники, які за 2021 рік: мали у 2 рази більшу дебіторську заборгованість ніж кредиторську, мали рівень сплати ПнП (податок на прибуток підприємств - ред.) менший ніж 50% по галузі, і ПДВ менший ніж 50% по галузі. Також, якщо річний дохід становить понад 10 млн грн. При тому загальна сума витрат становить понад 75% суми річного доходу.

Железняк зазначив, що не повертаються перевірки для ФОПів першої та другої групи та для підприємств на окупованих територіях або територіях де йдуть бойові дії.

Всі перевірки, які були відкриті законопроєктом №8401 з серпня 2023 року (тютюн, паливо, алкоголь, гральний бізнес та фінансові послуги) залишаються у пріоритеті.

Як повідомлялось, у Міжнародному валютному фонді очікують, що в Україні буде ухвалений новий закон про відновлення податкових перевірок.