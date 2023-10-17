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АНАЛІТИКА

Черга на західному кордоні сягає 25 тис. автомобілів

13:19 17.10.2023 |

Економіка, Україна

 

Черга на західних прикордонних переходах (ПП) сягає 25 тис. автомобілів і продовжує зростати у зв'язку із сезонними чинниками, а також через ремонтні роботи на ПП, повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Дійсно фіксується збільшення кількості транспортних засобів у черзі на західному кордоні. Хороша новина в тому, що ми бачимо це онлайн, оскільки в нас є електронна черга, і автомобілі, які бажають перетнути через кордон, не стоять на дорогах фізично. Але погана новина, що черга є і вона зростає. Це створює проблеми для планування роботи бізнесу", - сказав Деркач.

За його словами, зараз у черзі на західних пунктах пропуску стоять майже 25 тис. автомобілів, і якщо їх вибудувати в лінію, то відстань була б як від Києва до Одеси.

"Причин кілька, але насамперед це фактор сезонності. Ми очікуємо, що кількість транспортних засобів на кордоні зростатиме, оскільки таке явище ми спостерігаємо щороку. У негативному сенсі формуванню черг "допомагають" ще й такі моменти, як ремонтні роботи", - пояснив Деркач.

Заступник міністра уточнив, що ремонтні роботи проводяться на ПП "Ягодин-Дорогоуськ" (на польському кордоні). Також повністю перебудовується пункт "Порубне-Сірет" (румунський кордон), де раніше проїжджало понад 300 автомобілів на добу, а зараз близько 200. У результаті черга з умовних трьох днів зросла до п'яти. До того ж на "Ягодині" на польському боці кордону не працюють ваги. Цей пункт пропуску раніше пропускав 680 автомобілів на добу, зараз - близько 400.

ПП "Орлівка-Ісакча" не працює з 6 жовтня через російський обстріл. Близько 1,5 тис. транспортних засобів звідти було направлено на інші пункти пропуску, що також сприяло збільшенню черг. Багато хто поїхав на ПП "Старокозаче-Тудора" (Молдова) або інші ПП.

Деркач висловив сподівання, що вже в грудні черги підуть на спад. "Ви побачите, що після 24 грудня, через свята, у нас взагалі не буде вантажних автомобілів на кордоні. Наведу приклад: у серпні, коли черг не було взагалі, пункт пропуску "Нижанковичі-Мальховіце" з Польщею, через який ідуть порожні фури, працював із паузами. Тобто, у нас були періоди, коли там кілька годин взагалі жодного автомобіля не було. А зараз там тисячі автомобілів", - сказав заступник міністра.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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