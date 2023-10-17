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Вартість вивезення агропродукції з українських дунайських портів почала падати – УЗА
22:27 16.10.2023 |
Фрахтові ставки на вивезення зерна із дунайських портів почали падати. Про це повідомила Українська зернова асоціація.
"На ринку фрахту у дунайських портах домінувала тенденція до зниження вартості", - йдеться у повідомленні.
За даними компанії Atria Brokers, станом на 13 жовтня ставки на перевезення кукурудзи коустерами 6000 тонн з портів Рені та Ізмаїл до східного узбережжя Італії знизилися на $3 за тонну - до $65-68/тонна.
До Іспанії та Севільї ставки опустилися на $2 за тонну - до $71-73/тонна та $78-80/тонна відповідно.
До східного Середземномор'я фрахт становив $65 за тонну проти $65-67/тонна минулого тижня.
Стабільними були ставки до Мармару, Туреччина - $55/тонна, східного узбережжя Греції - $57-59/тонна, Криту - $61-63/тонна та Ізраїлю - $70/тонна.
Ставки на перевезення кукурудзи хендісайзами (балкери з дедвейтом від 15 000 до 40 000 тонн) до східного Середземномор'я знизилися на $2 за тонну - до $58/тонна.
Не змінилася вартість фрахту до Ізраїлю і східного узбережжя Італії - $60-62/тонна, а також до середземноморського узбережжя Іспанії - $65-67/тонна.
Фрахт на перевезення кукурудзи панамаксами (дедвейтом від 60 000 до 80 000 тонн) з Одеси, Південного та Чорноморська у напрямку південного Китаю становив $72 за тонну, середземноморського узбережжя Іспанії - $51-54/тонна.
У вересні через обстріли Росією дунайських портів спостерігалося різке зростання вартості доставлення агропродукції. Член парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук заявляв, що через це аграрії реалізують пшеницю у дунайських портах зі збитком до 60%.
Як пояснювала Всеукраїнська аграрна рада, обстріли ворогом інфраструктури дунайських портів роблять високоризикованим зберігання зерна на місцевих складах. Тому відвантаження пшениці на експорт переходить на пряму перевалку. Через атаки ворога по портах зростає вартість фрахту - експорт морем стає менш дохідним порівняно з постачанням суходолом.
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