Девелопери наразі не вбачають підстав для зростання цін на житло через перехід до гнучкості курсу

Перехід до режиму керованої гнучкості курсу наразі не позначився на цінах на житло на первинному ринку, однак може змінити поведінку потенційних покупців, а зростання курсу долара в майбутньому - вплинути на собівартість будівництва, вважають українські девелопери, яких опитало агентство "Інтерфакс-Україна".

"Зараз ми не очікуємо різких цінових коливань на ринку первинки. Прив'язка до поточного курсу долара США є стандартною практикою серед девелоперів. Тобто у разі значного просідання гривні відносно долара, ціни на квадратні метри в еквіваленті нацвалюти дійсно зростуть. Проте наразі підстав для цього ми не спостерігаємо", - розповіла агентству комерційна директорка "Інтергал-Буд" Анна Лаєвська.

За її словами, у короткостроковій перспективі на вартість квадратного метра переважно впливатиме динаміка реального попиту та собівартість будівництва.

Водночас зростання курсу долара може спричинити зростання цін на послуги підрядників і будівельні матеріали, зазначив директор із маркетингу City One Development Дмитро Новіков.

"На даний час ми не бачимо передумов для стрімкого зростання цін на ринку первинної нерухомості. Навіть якщо долар підвищиться у ціні, значних змін на первинці найближчим часом не відбудеться. Але це може позначитися у майбутньому: у разі подорожчання вартості будівельних матеріалів, які напряму прив'язані до валюти, звичайно, зросте і собівартість будівництва", - зазначив він.

Аналогічну думку висловила директорка з маркетингу групи компаній DIM Дарія Бедя.

"Цінова політика на первинному ринку завжди тісно пов'язана із курсовими коливаннями, адже великий відсоток послуг підрядників та й вартість будівельних матеріалів, наприклад, прив'язана до американською валюти. Якщо курс буде суттєво зростати, це створить додаткове навантаження на собівартість будівництва, що потягне ціну догори", - повідомила експерт.

Водночас риторика про "зліт цін" на тлі гнучкого курсу - не більше ніж маркетинговий хід і спроба схилити покупця до покупки, зазначила вона.

"Ніякого стрімкого зростання при цьому з урахуванням стримувальних чинників не відбудеться", - вважає Бедя.

У разі зростання курсу долара уповільнити зростання собівартості девелопери зможуть лише за допомогою раніше закупленого запасу будматеріалів, повідомила директорка з маркетингу Alliance Novobud Ірина Міхальова.

"Можна сказати впевнено, що із подальшим зростанням курсу долара зростатиме і вартість первинки насамперед у гривневому еквіваленті. Зростатиме й собівартість будівництва, адже виробники та постачальники послуг і будматеріалів підійматимуть ціни. Єдиним засобом уповільнення зростання собівартості можуть стати запаси будматеріалів, які були закуплені раніше й наразі є у розпорядженні будівельників", - зазначила вона.

Міхальова зауважила, що наразі прогнозувати реакцію ринку можна за умови поступового зростання курсу долара, без різких стрибків.

Зі свого боку в компанії KAN Development вважають, що навіть різке коливання курсу вплине на ринок житла несуттєво.

"Навіть різке коливання курсу, за умов, якщо воно позначиться на собівартості нерухомості, не суттєво вплине на ринок житла. Якщо курс просяде на 10%, то згодом він зміцниться. Державні іпотечні програми не призупиняться, а й далі будуть видаватися в гривнях. Щодо нового житла, забудовники й далі підлаштовуватимуться під вартість в доларах по ринку. Поки ми не бачимо факторів, які можуть різко обвалити гривню", - прокоментував девелопер.

Як повідомили у пресофісі групи "Ковальська", перехід до гнучкості курсу може мати опосередкований вплив на попит і, можливо, сповільнить темпи відновлення ринку девелопменту на тлі загального зменшення купівельної спроможності.

"Наприклад, покупці, які мають збереження в іншій валюті й готові купувати сьогодні, можуть відкладати рішення щодо купівлі до «кращого курсу», а покупці, які розглядають купівлю за державними та партнерськими програмами, як-от «єОселя», пільгова іпотека тощо, можуть піти на вторинний ринок у пошуку дешевшого житла через «невизначеність»", - зазначив девелопер.

Про ймовірність зміни поведінки потенційних покупців розповіла і керівниця департаменту продажів групи компаній Greenville Сусанна Караханян.

"Для тих, хто зараз розмірковує про придбання житла, відкривається «вікно можливостей», щоб вкласти кошти, поки курс ще не набрав швидкості і не почав рости вслід за комерційним. Ця ситуація, скоріше за все, пришвидшить інвесторів, які готові одразу внести повну вартість", - розповіла експерт у коментарі агентству.

Крім того, непередбачуваною стала ситуація для тих, хто планував оформляти довгу розстрочку на купівлю житла.

"Поки курс НБУ був незмінним більше року, інвестор міг чітко розрахувати свої платежі. Зараз ситуація буде непередбачуваною. Тому забудовники будуть намагатися брати ситуацію під контроль: наприклад, фіксувати курс на певний період, щоб не втратити покупця та продемонструвати лояльність", - зазначила Караханян.

Як повідомлялося, 3 жовтня Національний банк України перейшов у режим керованої гнучкості обмінного курсу.

