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У Мінцифри готові до перепису населення онлайн
Міністерство цифрової трансформації України готове до запровадження технологій перепису населення в режимі онлайн. Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров сказав під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі, передає Укрінформ.
"Ми уже рік займаємося трансформацією Держстату. По суті, наше завдання - перетворити його в IT-компанію, яка в режимі реального часу збирає об'єктивну інформацію для ухвалення якісних управлінських рішень", - зазначив Федоров.
За його словами, в Україні вже впроваджена IT-система, яка дозволяє збирати інформацію альтернативними шляхами.
Федоров також зазначив, що у 2023 році разом з Apple планувалося провести перепис населення за інноваційними технологіями. Цьому завадила повномасштабна війна.
"Сьогодні у нас є чітке розуміння, як робити сучасний перепис населення, щоб менше людей ходили по квартирах, і максимум все було зібрано в режимі онлайн, або людина могла додати всю інформацію через Дію в кілька кліків. Тому ми готові до перепису населення", - додав Федоров.
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