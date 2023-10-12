Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Мінцифри готові до перепису населення онлайн

18:39 12.10.2023 |

Економіка, Україна

 

Міністерство цифрової трансформації України готове до запровадження технологій перепису населення в режимі онлайн. Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров сказав під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі, передає Укрінформ.

"Ми уже рік займаємося трансформацією Держстату. По суті, наше завдання - перетворити його в IT-компанію, яка в режимі реального часу збирає об'єктивну інформацію для ухвалення якісних управлінських рішень", - зазначив Федоров.

За його словами, в Україні вже впроваджена IT-система, яка дозволяє збирати інформацію альтернативними шляхами.

Федоров також зазначив, що у 2023 році разом з Apple планувалося провести перепис населення за інноваційними технологіями. Цьому завадила повномасштабна війна.

"Сьогодні у нас є чітке розуміння, як робити сучасний перепис населення, щоб менше людей ходили по квартирах, і максимум все було зібрано в режимі онлайн, або людина могла додати всю інформацію через Дію в кілька кліків. Тому ми готові до перепису населення", - додав Федоров.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,3931
  0,0454
 0,12
EUR
 1
 38,6422
  0,0028
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4971  0,01 0,02 38,1789  0,01 0,03
EUR 39,9089  0,04 0,10 40,8236  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,3900  0,04 0,11 36,4200  0,03 0,08
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес