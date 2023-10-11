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Новий українсько-польський хаб планує залучити на ринок нерухомості України EUR900 млн інвестицій
13:52 11.10.2023 |
Розпочала роботу українсько-польська ініціатива PURE Hub, спрямована на відновлення України, сприяння залученню інвестицій в український будівельний ринок і підтримку українських інвесторів у Польщі, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі хабу.
Співзасновниками PURE Hub стали українець Сергій Столярчук і поляки Івона та Даніель Пухальські.
Хаб співпрацює і з інвесторами з усієї Європи, і з українськими та польськими девелоперськими та будівельними компаніями. Загальний портфель польських проєктів, які розвивають учасники хабу, становить EUR500 млн, а портфель проєктів українських девелоперських компаній налічує близько 1 млн кв. м загальною вартістю EUR900 млн.
У хабі наголосили, що, незважаючи на бойові дії, які тривають в Україні, зростає інвестиційна активність у таких секторах економіки України, як сільське господарство, виробництво продуктів харчування, ІТ, логістика, виробництво будівельних матеріалів. Зокрема, Philip Morris, Carlsberg та інші інвестують у західні регіони Україну. Ірландський виробник будівельних матеріалів Kingspan хоче інвестувати до $280 млн у будівництво нових заводів. Також польський виробник керамічної плитки Cersanit продовжує будівництво в Україні свого заводу.
Нещодавно німецький уряд вирішив надати гарантії для інвестицій в Україну, після чого німецький фармацевтичний і агропромисловий гігант Bayer заявив про плани інвестувати в Україну EUR60 млн. Ці гарантії можуть бути застосовані навіть у разі знищення майна через ракетні удари або інші воєнні дії на німецьких виробничих об'єктах в Україні.
"Відновлення інфраструктури, попит на житло, транспортні та логістичні можливості сприятимуть другій хвилі інвестицій. Це відбуватиметься вже найближчим часом. Ті, хто розпочинає відповідні дії зараз, будуть попереду тих, хто чекає на закінчення війни", - вважає співзасновник PURE Hub Даніель Пухальський.
Діяльність PURE Hub зосереджена у сфері надання фахових консультацій, допомоги з узгодженням конкретних потреб учасників із представниками бізнесу та державних органів обох країн, супроводження угод, юридичного консультування, пошуку капіталу, створенні спільних підприємств та організації соціальних проєктів у сфері нерухомості.
"Зараз ми працюємо над запуском проєкту виробництва збірних конструкцій швидкого монтажу. Виробнича потужність однієї фабрики дасть змогу здавати до 1900 одиниць соціального житла на рік", - повідомив співзасновник PURE Hub Сергій Столярчук.
Він уточнив агентству, що наразі вирішуються питання страхування будівництва заводу, від цього залежатиме і кількість фабрик, і їх розташування.
"Зараз ми розглядаємо варіанти будівництва і в Україні, і в Польщі. Сума інвестицій в одну фабрику - $60 млн. Наша мета - просування і спільна організація проєктів, що сприяють розвитку економічно нової сучасної України та її співпраці з Польщею. Україна потребує інвестицій для створення нових робочих місць і розбудови нової, безпечної інфраструктури, але ще більше вона потребує сильних бізнескомпетенцій для прискорення інтеграції з країнами ЄС і демократичним світом", - додав він.
Даніель Пухальський, який керує діяльністю PURE Hub у Польщі, також є керуючим партнером консалтингової компанії у сфері нерухомості Immo Lab. За останні 20 років він брав участь в операціях на ринку комерційної нерухомості на суму $4 млрд.
Сергій Столярчук - підприємець із більше ніж 15-річним досвідом запуску міжнародних проєктів у сфері ритейлу, логістики та нерухомості в Україні, також є CEO і співзасновником Maxify, SaaS-платформи для девелоперів житлової нерухомості з активами в портфелі понад EUR600 млн.
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