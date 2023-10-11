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АНАЛІТИКА

Програмі державної іпотеки єОселя виповнився рік. Видано тільки 3500 кредитів

22:46 10.10.2023 |

Економіка

 

За перший рік дії державної програми доступної іпотеки єОселя заявки на придбання житла подали сотні тисяч українців, але кредити отримали тільки 3543 з них. Про це пише LIGA.net з посиланням на дані державної компанії "Укрфінжитло".

Переважна більшість житла була придбана військовослужбовцями та силовиками - 2527 квартир, педагогами та медиками - 416 та 363 відповідно. Вони мають право взяти пільгову іпотеку під 3% річних.

Під 7% змогли взяти кредит лише 173 особи.

Це пояснюється тим, що, за умовами програми, можна придбати квартиру в будинку, що будується, або не старшому за три роки на момент укладення договору. Таким чином держава намагається підтримати будівельну галузь та економіку загалом.

Водночас агентства нерухомості запевняють, що більшість людей, які хочуть взяти участь у програмі, цікавляться вторинним житлом.

Згідно з умовами програми квартиру в іпотеку можуть взяти громадяни, які не мають власного житла. А отже, більшість людей хочуть одразу заїхати в нову квартиру. Тому квадратні метри у нових будинках, які здаються з "голими" стінами та потребують ремонту, часто просто невигідно купувати.

Крім того, новобудови часто розташовані в місцях з незручною логістикою, де поряд немає потрібної соціальної інфраструктури.

Також однією з причин є те, що єОселя має обмеження за вартістю квадратних метрів. Різницю покупець має покрити одразу: зробити більший початковий внесок, аніж 20% вартості житла.
 

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