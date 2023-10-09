У Києві зафіксували рекордне число вільних офісів

У Києві 2023 року зафіксували рекордну кількість вільних офісів. Про це з посиланням на дані компанії Colliers Ukraine пише NV.

До великої війни, наприкінці 2021 року, вакантність офісів у столицы становила майже 12%, наприкінці 2022-го - 17%, а вже в першому півріччі 2023-го - 21%.

Частина орендарів переїхала до безпечніших західних регіонів або до інших країн ще за кілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення росіян, зазначає директорка департаменту офісної нерухомості CBRE Ukraine Ганна Сильвестрова. Залишалися ті, хто в перші тижні агресії сподівався, що Київ залишатиметься безпечним місцем, а війна закінчиться найближчими днями або тижнями.

Крім того, деякі компанії, щоб оптимізувати витрати, вирішили переїхати з дорогих офісних центрів у простіші й дешевші приміщення, розташовані якомога далі від центральної частини міста, зазначає президент Асоціації фахівців з нерухомості Юрій Піта.

"У цьому сегменті - непрофесійних офісів - пропозицій багато. І це спостерігається не тільки в Києві, а й у багатьох українських містах", - каже експерт.

Однак ситуація поступово поліпшується.

"Бізнес починає розвиватися, і дедалі більше компаній наполягають, щоб співробітники поверталися на роботу до офісу. Тому зараз можна говорити про стабілізацію ситуації - орендні ставки припинили знижуватися, а вакантність, хоч досі й велика, однак вже не зростає", - каже засновник Investment Development Property (IDP) Ігор Черненко.

Старша консультантка з офісної нерухомості CBRE Ukraine Анастасія Качан прог­нозує, що до кінця року попит з боку орендарів буде повільно відновлюватися та, ймовірно, навіть поліпшиться.

"Показник вакантності в 21%, схоже, так і залишиться найгіршим в історії", - йдеться у статті.