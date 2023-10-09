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АНАЛІТИКА

Українці активніше купують житло бізнес-класу - DIM

19:22 09.10.2023 |

Економіка

 

Із початком осені на ринку первинної нерухомості почастішали угоди з купівлі квартир бізнес-класу із середньою ціною від $2 тис./кв. м, розповіла агентству "Інтерфакс-Україна" директорка з маркетингу групи компаній DIM Дарія Бедя.

"Згідно з даними дослідження наших аналітиків, нині у структурі продажу бізнес-клас займає 25%, хоча ще навесні цей показник був на рівні 15%. Такі сигнали обнадійливі, тому чекаємо на збільшення попиту цієї осені. Звісно, все залежатиме від новин на фронті, частоти й наслідків обстрілів столиці та можливих відключень електроенергії. Ми також чудово розуміємо, що ця категорія покупців наприкінці осені, ймовірно, виїжджатиме на зиму з України", - повідомила Бедя.

За її словами, на рівень попиту безпосередньо впливає сам проєкт і його концепція, стадія та активність будівництва. Важливими критеріями стає репутація девелопера, його вміння дотримуватися слова в термінах та обіцянках, а також гнучкі умови купівлі і в разі 100% оплати, і в разі розстрочки. Велику увагу приділяють видовим характеристикам і якості матеріалів, просторовому зонуванню території, ландшафтному дизайну, сервісній компанії, охороні та консьєрж-сервісу. Людям, які обирають бізнес-клас, важлива достатня кількість паркомісць, наявність підземного паркінгу з ліфтом до житлових поверхів.

За даними аналітиків групи компаній DIM, нині підвищеним попитом користуються квартири правильної форми планування, частіше або класичні планувальні рішення, або євроформати з просторими кухнями-вітальнями та ізольованими особистими кімнатами.

Площа однокімнатних квартир, які найчастіше купують у бізнес-сегменті, сягає 50-55 кв. м, двокімнатних - 75-80 кв. м, трикімнатних - 100-120 кв. м. Обов'язковими атрибутами таких квартир, як уточнила директорка з маркетингу DIM, стають велика вітальня зона з панорамними вікнами площею від 30 кв. м, майстер-спальня з гардеробною зоною та окремим санвузлом - площа 20 кв. м, дитяча кімната - від 25 кв. м із гардеробом.

При цьому триває тенденція зменшення середньої площі квартир, які купують.

Якщо раніше, за її словами, у бізнес-класі цікавилися трикімнатними квартирами в діапазоні 120-150 кв. м, то нині до 120 кв. м.; при цьому двокімнатні наразі більш затребувані в діапазоні до 85 кв. м проти 85-100 кв. м раніше. Не змінився запит лише на однокімнатні на рівні 50-55 кв. м.

"Середня площа квартир із точки зору попиту зменшилася на 10-15%. Але основна маса реалізованих об'єктів були запроєктовані до війни, тому в залишках у девелоперів є великогабаритні квартири, які не дуже цікаві покупцям. Адже нині важливіший загальний чек покупки. Тому на великі квартири девелопери пропонують більш гнучкі умови з розстрочки та знижок", - резюмує Бедя.

Група DIM заснована у 2014 році, включає шість компаній, що охоплюють усі стадії будівництва. Дотепер ввела в експлуатацію 12 будинків у шести ЖК загальною житловою площею понад 218 тис. кв. м. На стадії будівництва - шість житлових комплексів категорії "комфорт+" і "бізнес-клас": "Новий Автограф", "Метрополіс", Park Lake City, Lucky Land тощо.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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