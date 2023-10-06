Земля подорожчає після старту другого етапу земельної реформи - Мінагрополітики

У Міністерстві аграрної політики і продовольства України очікують, що ціни на ринку землі в Україні зростуть після його відкриття для юридичних осіб з 1 січня 2024 року, повідомив заступник глави відомства з цифрового розвитку Денис Башлик.

"Вийдуть на ринок ті, хто довго чекає - юридичні особи, які бажають мати землю у власності, щоб мати можливість розвивати тривалі інвестиційні проєкти. Це, звичайно, потягне за собою зростання ціни", - цитує його пресслужба міністерства.

Башлик зазначив, що наразі в Україні найвищі ціни на земельному ринку фіксують в Івано-Франківській, Львівській та Тернопільській областях, де вона сягнула $2 тис., $1,45 тис. і $1,4 тис. відповідно.

СЕО "Prozorro.Продажі" Сергій Бут під час пресконференції в Медіацентрі "Україна" в п'ятницю повідомив, що через систему електронних аукціонів продано або здано в оренду майже 38 тис. га землі. Переважна більшість із них - це активи місцевих органів влади, міст, селищ.

"Найбільшу кількість земельних аукціонів організатори проводять щодо земель сільськогосподарського призначення. На аукціонах з оренди частка сільгоспземель становить 70%, а на аукціонах з продажу - 60%", - сказав він.

Загалом, у системі "Prozorro.Продажі" вже проведено аукціони з продажу 2,7 тис. га землі на загальну суму 1,3 млрд грн. В оренду через аукціони було передано 35,1 тис. га землі.

За інформацією в.о. голови Державної служби України з геодезії, картографії та кадастру Дмитра Макаренка, який також узяв участь у пресконференції, станом на початок жовтня 2023 року вже реалізовано майже 80 тис. га земель сільгосппризначення.

"У 2021 році за перші пів року роботи ринку землі було випущено в обіг понад 100 тис. га. У воєнний 2022 рік ринок, звісно, просів і в обіг було випущено 69 тис. га. У 2023 році станом на жовтень ми вже бачимо, що вже майже 80 тис. га реалізовано і показники наближаються до довоєнних", - розповів він.

Як повідомлялося, другий етап ринку землі стартує 1 січня 2024 року, під час якого набувати у власність сільгоспземлі зможуть і юридичні особи з обмеженням до 10 тис. гектарів в одні руки.

Водночас продаж державних і комунальних сільгоспземель, як і продаж її іноземцям, залишиться під забороною. Переважне право на купівлю ділянки належить її орендарю. Мінімальна вартість землі не може бути нижчою за її нормативно-грошову оцінку.