Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Земля подорожчає після старту другого етапу земельної реформи - Мінагрополітики

 

У Міністерстві аграрної політики і продовольства України очікують, що ціни на ринку землі в Україні зростуть після його відкриття для юридичних осіб з 1 січня 2024 року, повідомив заступник глави відомства з цифрового розвитку Денис Башлик.

"Вийдуть на ринок ті, хто довго чекає - юридичні особи, які бажають мати землю у власності, щоб мати можливість розвивати тривалі інвестиційні проєкти. Це, звичайно, потягне за собою зростання ціни", - цитує його пресслужба міністерства.

Башлик зазначив, що наразі в Україні найвищі ціни на земельному ринку фіксують в Івано-Франківській, Львівській та Тернопільській областях, де вона сягнула $2 тис., $1,45 тис. і $1,4 тис. відповідно.

СЕО "Prozorro.Продажі" Сергій Бут під час пресконференції в Медіацентрі "Україна" в п'ятницю повідомив, що через систему електронних аукціонів продано або здано в оренду майже 38 тис. га землі. Переважна більшість із них - це активи місцевих органів влади, міст, селищ.

"Найбільшу кількість земельних аукціонів організатори проводять щодо земель сільськогосподарського призначення. На аукціонах з оренди частка сільгоспземель становить 70%, а на аукціонах з продажу - 60%", - сказав він.

Загалом, у системі "Prozorro.Продажі" вже проведено аукціони з продажу 2,7 тис. га землі на загальну суму 1,3 млрд грн. В оренду через аукціони було передано 35,1 тис. га землі.

За інформацією в.о. голови Державної служби України з геодезії, картографії та кадастру Дмитра Макаренка, який також узяв участь у пресконференції, станом на початок жовтня 2023 року вже реалізовано майже 80 тис. га земель сільгосппризначення.

"У 2021 році за перші пів року роботи ринку землі було випущено в обіг понад 100 тис. га. У воєнний 2022 рік ринок, звісно, просів і в обіг було випущено 69 тис. га. У 2023 році станом на жовтень ми вже бачимо, що вже майже 80 тис. га реалізовано і показники наближаються до довоєнних", - розповів він.

Як повідомлялося, другий етап ринку землі стартує 1 січня 2024 року, під час якого набувати у власність сільгоспземлі зможуть і юридичні особи з обмеженням до 10 тис. гектарів в одні руки.

Водночас продаж державних і комунальних сільгоспземель, як і продаж її іноземцям, залишиться під забороною. Переважне право на купівлю ділянки належить її орендарю. Мінімальна вартість землі не може бути нижчою за її нормативно-грошову оцінку.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5827
  0,0389
 0,11
EUR
 1
 38,6533
  0,1127
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 10:52
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5981  0,04 0,11 38,2163  0,04 0,09
EUR 39,8419  0,07 0,18 40,7222  0,02 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,5800  0,04 0,11 36,6000  0,04 0,11
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес