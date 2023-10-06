Безробітним в Україні збільшили мінімальний розмір допомоги у 1,5 рази

Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття збільшив мінімальний розмір допомоги по безробіттю з 1000 гривень до 1500 гривень. Біженці будуть отримувати 2500 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову фонду від N 60 від 14 вересня 2023 року, зареєстровану в Мін'юсті 2 жовтня.

Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування і застосовується з 31 липня 2023 року.

Згідно з документом, 1500 гривень призначається людям без страхового стажу та тим, хто працював протягом останнього року менше 7 місяців.

Крім того, розмір 2500 гривень встановлено для:

* взятих на облік внутрішньо переміщених осіб, за відсутності документів, необхідних для надання статусу безробітного.

* внутрішньо переміщених осіб, які перебувають на тимчасово окупованій території або на території, на якій ведуться бойові дії, які не мають необхідних документів, але відомості про яких наявні в державних реєстрах.