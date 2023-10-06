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"Накращий момент, щоб посадити дерево, був двадцять років тому. Наступний – сьогодні"
Китайське прислів'я
Рада виділила 300 млрд грн на потреби оборони. Правки розглядали понад 11 годин
Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №10038 про збільшення видатків державного бюджету на суму понад 300 млрд грн, повідомила голова бюджетного комітету Роксолана Підласа. Його розглядали майже весь пленарний день у четвер, 5 жовтня, і продовжили в п'ятницю, 6 жовтня.
"Після 11 з половиною годин "інтелектуальних дискусій" (з нульовим результатом, тому що в законопроєкті не відбулось ніяких суттєвих змін) ми ухвалили в другому читанні та в цілому проєкт закону, який виділяє 303 млрд грн на потреби оборони. Грошова винагорода військовослужбовців буде виплачена в строк і в жовтні, і в листопаді-грудні", - йдеться на Facebook-сторінці депутатки.
Законопроєкт підтримали 313 депутатів, уточнив Ярослав Железняк з Голосу.
Виділені гроші здебільшого підуть на потреби оборони:
→ 211 млрд грн - Міноборони;
→ 79,2 млрд грн - МВС;
→ 0,6 млрд грн - адміністрації Держспецзв'язку;
→ 4,2 млрд грн - Служби безпеки України;
→ 4,4 млрд грн - Мінстратегпрому;
→ 2,5 млрд грн - ГУР Міноборони;
→ 0,5 млрд грн - Служби зовнішньої розвідки;
→ 0,2 млрд грн - Управління державної охорони.
Збільшення видатків передбачається здійснити переважно шляхом збільшення державного боргу.
Це другий значний перегляд державного бюджету у 2023 році. У березні Рада збільшила його на рекордні 537 млрд грн, після чого його доходи зросли до 1,39 трлн грн, видатки - 3,08 трлн грн.
Тепер видатки збільшуються до 3,3 трлн грн. Дефіцит бюджету вперше перевищить 2 трлн грн.
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