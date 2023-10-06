Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рада виділила 300 млрд грн на потреби оборони. Правки розглядали понад 11 годин

14:23 06.10.2023 |

Економіка, Право

 

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №10038 про збільшення видатків державного бюджету на суму понад 300 млрд грн, повідомила голова бюджетного комітету Роксолана Підласа. Його розглядали майже весь пленарний день у четвер, 5 жовтня, і продовжили в п'ятницю, 6 жовтня.

"Після 11 з половиною годин "інтелектуальних дискусій" (з нульовим результатом, тому що в законопроєкті не відбулось ніяких суттєвих змін) ми ухвалили в другому читанні та в цілому проєкт закону, який виділяє 303 млрд грн на потреби оборони. Грошова винагорода військовослужбовців буде виплачена в строк і в жовтні, і в листопаді-грудні", - йдеться на Facebook-сторінці депутатки.

Законопроєкт підтримали 313 депутатів, уточнив Ярослав Железняк з Голосу.

Виділені гроші здебільшого підуть на потреби оборони:

→ 211 млрд грн - Міноборони;
→ 79,2 млрд грн - МВС;
→ 0,6 млрд грн - адміністрації Держспецзв'язку;
→ 4,2 млрд грн - Служби безпеки України;
→ 4,4 млрд грн - Мінстратегпрому;
→ 2,5 млрд грн - ГУР Міноборони;
→ 0,5 млрд грн - Служби зовнішньої розвідки;
→ 0,2 млрд грн - Управління державної охорони.

Збільшення видатків передбачається здійснити переважно шляхом збільшення державного боргу.

Це другий значний перегляд державного бюджету у 2023 році. У березні Рада збільшила його на рекордні 537 млрд грн, після чого його доходи зросли до 1,39 трлн грн, видатки - 3,08 трлн грн.

Тепер видатки збільшуються до 3,3 трлн грн. Дефіцит бюджету вперше перевищить 2 трлн грн.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5827
  0,0389
 0,11
EUR
 1
 38,6533
  0,1127
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 10:52
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5981  0,04 0,11 38,2163  0,04 0,09
EUR 39,8419  0,07 0,18 40,7222  0,02 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,5800  0,04 0,11 36,6000  0,04 0,11
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес