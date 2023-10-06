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АНАЛІТИКА

Вартість фрахту з дунайських портів зростає - УЗА

 

Робота нового зернового коридору набирає обертів. Вартість фрахту на перевезення кукурудзи панамаксами з Одеси, Південного та Чорноморська в напрямку Китаю становила 70 USD/т, середземноморського узбережжя Іспанії - 51-54 USD/т, повідомляє Українська зернова асоціація (УЗА), посилаючись на дані Atria Brokers.

Згідно з повідомленням, ставки на перевезення кукурудзи хендісайзами до східного Середземномор'я, за даними на 5 жовтня, становили 60 USD/т, східного узбережжя Італії та Ізраїлю - 60-62 USD/т, середземноморського узбережжя Іспанії - 65-67 USD/т.

Ставки фрахту на перевезення зерна коустерами з дунайських портів на більшість напрямків підвищилися. Однак у напрямку Італії та Іспанії спостерігалося зниження, поінформували в бізнес-асоціації.

"У першій половині тижня навігація в гирлах Сулина та Бистре була ускладнена через погодні умови, що призвело до накопичення суден. Ситуація дещо покращилася у другій половині тижня, і кількість суден в черзі почала знижуватися", - йдеться в повідомленні.

Станом на 5 жовтня ставки фрахту на перевезення кукурудзи коустерами 6000 т з портів Рені та Ізмаїл до Криту підвищилися на 5 USD/т - до 61-63 USD/т, до східного узбережжя Греції - на 4 USD/т до 57-59 USD/т, до Мармари - на 4 USD/т до 55 USD/т, до східного Середземномор'я - на 2 USD/т до 65-67 USD/т. Водночас фрахт до Севільї знизився на 3 USD/т до 80-82 USD/т, до Іспанії - на 2-3 USD/т до 73-75 USD/т і до східного узбережжя Італії - на 1-2 USD/т до 68-71 USD/т. Ставки до Ізраїлю залишилися на рівні минулого тижня - 70 USD/т.

Ставки на перевезення гранульованого та негранульованого шроту соняшника коустерами 6000 т з портів Рені та Ізмаїл залишилися без змін - до Мармари на рівні 60-65 USD/т, до східного узбережжя Італії - 82-83 USD/т, до Іспанії - 90-95 USD/т.

Фрахт із перевезення кукурудзи баржами на Констанцу знизився на 3-4 EUR/т - до 38-40 EUR/т. Для соняшнику ставки підвищилися на 2 EUR/т - до 62 EUR/т.

Ставки фрахту на перевезення гранульованого і негранульованого шроту соняшнику з дунайських портів баржами на Констанцу залишилися на рівні 50 EUR/т, резюмували в УЗА.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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