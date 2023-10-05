Банки розглядають акредитацію ще 20 забудовників за програмою «єОселя» - «Укрфінжитло»

Банки-партнери розглядають акредитацію близько 20 компаній-забудовників із проєктами на первинному ринку житла для участі в програмі доступного кредитування "єОселя", повідомив голова правління ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло") Євген Мецгер.

"Ми очікуємо акредитації ще близько 20 забудовників, заявки яких перебувають у різних банках. Тому найближчим часом буде більше покриття на первинному ринку", - сказав він під час Архітектурно-будівельного бізнес-форуму в Києві в четвер.

За словами Мецгера, на сьогодні в програмі беруть участь 14 житлових комплексів на первинному ринку від 11 акредитованих забудовників.

Він зазначив, що розширення пропозиції на "первинці" стало можливим завдяки готовності забудовників змінювати підходи до взаємодії з інвесторами.

"Нас звинувачували, що ми відрізали 70% ринку, заборонивши оформлення попередніх договорів. Так, ми це зробили і будемо далі йти цим шляхом, оскільки захищатимемо інвесторів. Ми хочемо, щоб компанії сплачували податки до держбюджету. Це цикл, який не можна розривати. Ми працюємо на новій моделі, коли інвестор отримує майнові права. Це важливо і для відносин із банками, оскільки в інвестора має бути застава. Ці майнові права - це застава, яку потрібно передати банку в забезпечення за кредитом", - пояснив він.

Згідно з прогнозом Мецгера, протягом року-двох програма "єОселя" працюватиме виключно на первинному ринку житла.

Крім того, за його словами, "Укрфінжитло" розглядає пропозицію про допуск до програми і котеджних містечок на "первинці".

На сьогодні "Укрфінжитло" має у своєму розпорядженні кошти для покриття попиту 10 тис. сімей до кінця року, а у 2024 році заплановано щонайменше 12 тис., додав він.

Як повідомлялося, програма доступного іпотечного кредитування "еОселя" запрацювала в Україні з жовтня 2022 року. На пільгову іпотеку під 3% річних терміном до 20 років із початковим внеском від 20% вартості житла можуть претендувати військовослужбовці-контрактники ЗСУ, працівники сектору безпеки та оборони, медпрацівники, педагоги, науковці.

З 1 серпня подати заявку на участь у програмі під 7% можуть ветерани війни, учасники бойових дій, ВПО та громадяни, які не мають власного житла, більшого за нормативну площу.

У ній беруть участь сім банків-партнерів: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрексімбанк і Сенс Банк. Подати заявку на участь у програмі можна в мобільному застосунку "Дія".

Наприкінці 2022 року уряд докапіталізував "Укрфінжитло" на 30 млрд грн за рахунок випуску облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП). За словами віцепрем'єра - міністра економіки Юлії Свириденко, такого фінансування достатньо, щоб у 2023 році видати 12-15 тис. іпотечних кредитів.

Наприкінці квітня Мінекономіки як єдиний акціонер "Укрфінжитла" схвалило операції РЕПО з цими ОВДП на строк до року на суму 15 млрд грн. Пізніше повідомлялося, що ставка за цими операціями може становити до 20% річних, тоді як самі ОВДП були випущені на термін до п'яти років за ставкою 19,5% річних.