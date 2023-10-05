Качка: Ми поставили на паузу скарги на Польщу, Угорщину та Словаччину в СОТ, шукаємо комплексне рішення

Заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка стверджує, що Київ "поставив на паузу" розгляд скарги на Польщу, Угорщину та Словаччину у Світовій організації торгівлі, щоб вирішити загалом питання торгівлі України з країнами ЄС.

Про це він сказав у четвер у Брюсселі журналістам. "Це взагалі питання функціонування торгівлі між Україною та ЄС. Ми бачимо, що ця проблема (ввезення української сільськогосподарської продукції - ІФ-У) буде усунута в найближчі тижні та місяці. Буде багато новин про те, як змінюється режим ліцензування тощо. Це буде дуже активна робота. Тому, поки ми шукаємо практичне рішення, наші спори в СОТ на сьогодні на паузі", - пояснив торговий представник України.

Качка особливо наголосив, що зараз Україна проводить консультації, але не спір як такий. "Ми не у спорі - ми не оформляли робочий орган для ведення спору, ми на стадії консультацій. Ми направили (до СОТ) цю справу, і для консультацій є 60 днів", - деталізував він.

У зв'язку з цим торговий представник констатував, що для української сторони важливо знайти "конструктивне рішення в рамках усього ЄС". "Незважаючи на те, що скарги, які ми направили, вони проти конкретних держав-членів, включно з Польщею, це - системне питання наших відносин з ЄС. Наша мета - наголосити, що ЄС та Україна мають однаковий підхід до торговельних угод. Тому ми бачимо, як розв'язати цю проблему в комплексі так, щоб показати єдність між нами та Польщею, між нами і ЄС, і між Польщею і ЄС", - наголосив Качка.

За його словами, Київ уже врегулював митне оформлення товарів, які йдуть транзитом через п'ять сусідніх країн. "Ми бачимо, що жодна країна цей транзит не забороняє. Це велике спільне досягнення. У нас залишився єдиний чутливий пункт - це питання того, коли можуть бути відкриті ринки сусідніх країн для українських товарів. Це - мінімальна проблема, тому що ми туди не продаємо багато зернової продукції. Але це взагалі питання функціонування торгівлі між Україною та ЄС", - розповів торговий представник.

Водночас він висловив упевненість, що проблема із ввезенням української сільгосппродукції буде "усунута в найближчі тижні та місяці".

Говорячи про ситуацію з Польщею, Качка висловив сподівання, що сторони зможуть повернутися до обговорення після виборів. "Я не бачу жодних системних перешкод, щоб вирішити цю проблему. Це питання часу. До того станом на зараз на адресу Польщі немає запитів на ліцензії на експорт від українських компаній, що є додатковим показником, що немає масивного тиску експорту на внутрішній ринок Польщі. Ми використовуємо цей час, щоб показати, що в реальності чіткий інтерес українських експортерів - просто експортувати в ті держави-члени ЄС, де запит на українські товари справді високий", - сказав він.

Качка висловив думку, що "цієї осені ринок заспокоїться". "Ми всі повертаємося до нормальних торговельних потоків, що дасть змогу повернутися до ситуації, яка є зручною для місцевих фермерів у сусідніх державах ЄС і для українських фермерів", - додав торговий представник.

Крім того, "левова частка" української сільськогосподарської продукції йде через порти Чорного моря в Румунії, балтійські порти, залізницею і автотранспортом.