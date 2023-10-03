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АНАЛІТИКА

У Міноборони розповіли, кому з військових збільшили виплати

12:57 03.10.2023 |

Економіка, Україна

 

Міністерство оборони збільшило перелік військовослужбовців, які отримують додаткову винагороду. Серед іншого збільшені виплати пораненим, інструкторам навчальних центрів, строковикам та курсантам.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що нараховується з 29 вересня та найближчим часом додаткова винагорода надійде на рахунки наступних категорій військовослужбовців:

* 100 000 гривень - військовослужбовці ракетних військ, артилерії та протиповітряної оборони, які здійснюють вогневе ураження противника, без умови перебування в районі ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 000);
* 100 000 гривень - військовослужбовці, які здійснюють розмінування у районах ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 000);
* 50 000 гривень - військовослужбовці зі складу командування та штабів (у тому числі поза районами ведення бойових дій), які здійснюють управління частинами та підрозділами, що ведуть бойові дії (раніше вони отримували 30 000);
* 30 000 гривень - військовослужбовцям за виконання бойових завдань з розмінування поза районами ведення бойових дій.

Водночас поранені військовослужбовці, які перебувають у розпорядженні понад два місяці та за станом здоров'я не мають змоги виконувати обов'язки військової служби за відповідними посадами, отримуватимуть додатково 20 100 гривень. Кошти нараховуватимуться з 1-го червня.

До того ж інструктори учбових центрів з 1 червня отримуватимуть додатково від 15 000 до 30 000 гривень, строковики - 6 000 гривень, курсанти - 2 350 гривень.

Виплати бійцям, які воюють на передньому краї, збережені на тому ж рівні - 100 000 гривень. Це ж стосується військовослужбовців, які отримали поранення (контузію, травму, каліцтво), пов'язане із захистом Батьківщини, та перебувають на стаціонарному лікуванні, а також сімей полонених та зниклих безвісті.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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