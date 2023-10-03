У Міноборони розповіли, кому з військових збільшили виплати

Міністерство оборони збільшило перелік військовослужбовців, які отримують додаткову винагороду. Серед іншого збільшені виплати пораненим, інструкторам навчальних центрів, строковикам та курсантам.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що нараховується з 29 вересня та найближчим часом додаткова винагорода надійде на рахунки наступних категорій військовослужбовців:

* 100 000 гривень - військовослужбовці ракетних військ, артилерії та протиповітряної оборони, які здійснюють вогневе ураження противника, без умови перебування в районі ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 000);

* 100 000 гривень - військовослужбовці, які здійснюють розмінування у районах ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 000);

* 50 000 гривень - військовослужбовці зі складу командування та штабів (у тому числі поза районами ведення бойових дій), які здійснюють управління частинами та підрозділами, що ведуть бойові дії (раніше вони отримували 30 000);

* 30 000 гривень - військовослужбовцям за виконання бойових завдань з розмінування поза районами ведення бойових дій.

Водночас поранені військовослужбовці, які перебувають у розпорядженні понад два місяці та за станом здоров'я не мають змоги виконувати обов'язки військової служби за відповідними посадами, отримуватимуть додатково 20 100 гривень. Кошти нараховуватимуться з 1-го червня.

До того ж інструктори учбових центрів з 1 червня отримуватимуть додатково від 15 000 до 30 000 гривень, строковики - 6 000 гривень, курсанти - 2 350 гривень.

Виплати бійцям, які воюють на передньому краї, збережені на тому ж рівні - 100 000 гривень. Це ж стосується військовослужбовців, які отримали поранення (контузію, травму, каліцтво), пов'язане із захистом Батьківщини, та перебувають на стаціонарному лікуванні, а також сімей полонених та зниклих безвісті.