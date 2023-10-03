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Понад 3 600 українців придбали житло за рік роботи програми «єОселя»

23:25 02.10.2023 |

Економіка

Понад 3 600 українців придбали житло за рік роботи програми «єОселя»

 

За рік після запровадження програми "єОселя" 3 641 українська родина придбала житло.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За цей час банки-партнери видали кредитів на майже 5,2 мільярда гривень, а 84% регіонів України взяли участь у програмі, додав глава Мінцифри.

"єОселя" - програма доступного кредитування від держави. На першому етапі програмою могли користуватися пільгові категорії громадян, влітку 2023 року "єОселю" масштабували на всіх українців.

За матеріалами: Економічна правда
 

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