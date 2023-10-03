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Понад 3 600 українців придбали житло за рік роботи програми «єОселя»
23:25 02.10.2023 |
За рік після запровадження програми "єОселя" 3 641 українська родина придбала житло.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За цей час банки-партнери видали кредитів на майже 5,2 мільярда гривень, а 84% регіонів України взяли участь у програмі, додав глава Мінцифри.
"єОселя" - програма доступного кредитування від держави. На першому етапі програмою могли користуватися пільгові категорії громадян, влітку 2023 року "єОселю" масштабували на всіх українців.
За матеріалами:
Економічна правда
Ключові теги: нерухомість
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