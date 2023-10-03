Сформовано перші 100 сертифікатів, які українці обміняють на нове житло в рамках «єВідновлення»

Станом на сьогодні було погоджено і вже сформовано перші 100 житлових сертифікатів загальною сумою в 151 млн гривень, за які українці, чиє житло знищене в результаті в результаті збройної агресії РФ, зможуть придбати нове в рамках "єВідновлення". Йдеться про отримання нових квартир або будівництво приватних будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Етап компенсацій за знищене житло розпочався 1 серпня. До цього працювали з пошкодженим майном - компенсували витрати на ремонт українцям, чиє житло зазнало не катастрофічних руйнувань. І, як ми бачимо по знищеному майну, програма не лише має попит з боку населення, а й набирає обертів. Вже 100 українських сімей зможуть отримати нове житло і щодня цей показник зростає", - зазначила Шуляк.

За її словами, надалі процес погодження може відбуватися швидше, оскільки на етапі запуску деякий функціонал потребував доопрацювання. Крім того, механізми програми будуть удосконалювати і надалі, що також впливатиме на швидкість роботи по знищеному житлу. На сьогодні загалом вже подано 4 тис. заявок.

"Громадськість також може вказати на недоліки програми, які зустрічаються найчастіше та висловити пропозиції щодо їх подолання під час відповідних публічних консультацій, які вже почали проводити. На основі зауважень та пропозицій внесемо зміни до закону України № 2923-IX, який регулює механізм компенсацій за пошкоджене чи зруйноване житло, і Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок російської агресії", - зауважила Шуляк.

За її словами, вирішувати, що саме необхідно змінити у програмі, щоб вона запрацювала ще більш ефективно, потрібно лише за участю громад. Тому під час консультацій обмінюватися оцінками проекту й ідеями щодо його покращення будуть не лише автори відповідного закону, представники профільних міністерств і народні депутати, а й безпосередньо громадяни, житло який пошкоджено або зруйновано.

Нагадаємо, станом на середину вересня в межах першого етапу державної програми "єВідновлення" українцям було виплачено понад 1 млрд грн. Ідеться про компенсації за ремонт квартир і будинків, сума відновлення яких не перевищує 200 тис. грн.

Загалом кошти на ремонт пошкоджених обстрілами будинків і квартир уже отримали 12,146 тис. заявників. Загалом їх кількість становить понад 41 тис. осіб.

Крім цього, 18 вересня у Верховній раді зареєстрували законопроєкт №10063, що передбачає грошову компенсацію за ремонт пошкодженого житла, який громадяни зробили власним коштом.