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З українських портів вийшли три судна з агропродукцією і залізною рудою
08:42 02.10.2023 |
З портів Чорноморськ та Південний вийшли три судна з агропродукцією та залізною рудою.
Як передає Укрінформ, про це міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив у Фейсбуці.
«Три балкери з агропродукцією та залізною рудою вийшли з портів Чорноморськ та Південний, а 5 нових суден прямують до портів на завантаження. Балкери AZARA, YING HAO 01, ENEIDA (прапори Ліберії та Палау) експортували понад 127 тис. української агропродукції та залізної руди», - зауважив Кубраков.
За словами міністра, у Великій Одесі чекають під завантаження 5 нових суден. «Балкери OLGA, IDA, DANNY BOY, FORZA DORIA, NEW LEGACY експортують майже 120 тис. тонн українського збіжжя до країн Африки та Європи», - зазначив він.
Як повідомляв Укрінформ, 21 вересня вантажне судно Resilient Africa прибуло до протоки Босфор. Воно стало першим судном, завантаженим українським зерном, яке увійшло до Чорного моря та вийшло з нього тимчасовим коридором.
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