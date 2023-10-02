З українських портів вийшли три судна з агропродукцією і залізною рудою

З портів Чорноморськ та Південний вийшли три судна з агропродукцією та залізною рудою.

Як передає Укрінформ, про це міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив у Фейсбуці.

«Три балкери з агропродукцією та залізною рудою вийшли з портів Чорноморськ та Південний, а 5 нових суден прямують до портів на завантаження. Балкери AZARA, YING HAO 01, ENEIDA (прапори Ліберії та Палау) експортували понад 127 тис. української агропродукції та залізної руди», - зауважив Кубраков.

За словами міністра, у Великій Одесі чекають під завантаження 5 нових суден. «Балкери OLGA, IDA, DANNY BOY, FORZA DORIA, NEW LEGACY експортують майже 120 тис. тонн українського збіжжя до країн Африки та Європи», - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, 21 вересня вантажне судно Resilient Africa прибуло до протоки Босфор. Воно стало першим судном, завантаженим українським зерном, яке увійшло до Чорного моря та вийшло з нього тимчасовим коридором.