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АНАЛІТИКА

Субсидії українцям цього року перепризначать автоматично, - Шмигаль

17:54 29.09.2023 |

Економіка, Україна

 

Кабмін ухвалив автоматичне перепризначення субсидій для українців на цей рік. Однак, ті, хто отримував виплат мають подати заяву самостійно.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в Telegram.

Шмигаль заявив, що Кабмін запланував збільшити бюджет, що йтиме на виплати субсидій.

"Завдяки цифровізації процесів усі субсидії цього року будуть перепризначені автоматично", - додав прем'єр.

Водночас, глава уряду заявив, що ті, хто до цього року не отримував виплат по субсидії, мають подати заявку на її отримання. Зробити це, за його словами, можна двома шляхами, зокрема:

* подати заявку онлайн через Дію,
* подати заявку онлайн через сайт Пенсійного фонду.

Субсидії в Україні

В Україні отримати житлову субсидію можуть сім'ї, у яких плата за житлово-комунальні послуги більше визначеного для них обов'язкового платежу.

Зазначимо, що кількість одержувачів субсидій в Україні може збільшитись з початком осінньо-зимового сезону, адже суми у платіжках суттєво зростуть після включення опалення.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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