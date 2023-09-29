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Кабмін схвалив залучення гранту від міжнародних партнерів на 5,5 млрд грн для програми відновлення житла
17:14 29.09.2023 |
Кабінет Міністрів схвалив залучення гранту від міжнародних партнерів на суму близько 5,5 млрд грн для програми відновлення житла українців, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"На шляху відновлення ми не одні, і постійно працюємо з партнерами, які підтримують наші плани. Сьогодні ухвалюємо розпорядження про залучення гранту від наших міжнародних партнерів на суму близько 5,5 млрд грн ($150 млн)", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.
За його словами, цей грант у рамках проєкту HOPE спрямований на ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей.
"Вдячні партнерам за підтримку нашої програми відновлення житла українців", - підсумував він.
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