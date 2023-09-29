Кабмін схвалив залучення гранту від міжнародних партнерів на 5,5 млрд грн для програми відновлення житла

Кабінет Міністрів схвалив залучення гранту від міжнародних партнерів на суму близько 5,5 млрд грн для програми відновлення житла українців, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"На шляху відновлення ми не одні, і постійно працюємо з партнерами, які підтримують наші плани. Сьогодні ухвалюємо розпорядження про залучення гранту від наших міжнародних партнерів на суму близько 5,5 млрд грн ($150 млн)", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

За його словами, цей грант у рамках проєкту HOPE спрямований на ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей.

"Вдячні партнерам за підтримку нашої програми відновлення житла українців", - підсумував він.