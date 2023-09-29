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Українці під час війни неправомірно отримали допомогу у межах «єПідтримки» на 390 мільйонів, чверть уже повернули
Станом на початок вересня понад 4,7 млн українців, які втратили доходи під час війни, отримали одноразову грошову допомогу в розмірі 6,5 тис. грн. Загалом за програмою "єПідтримка" громадянам було виплачено 30,9 млрд грн.
Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот" із посиланням на дані Мінекономіки.
Водночас 390 млн грн було виплачено неправомірно. Тобто 60 тис. українців отримали по 6,5 тис. грн, не маючи на це підстав. При цьому, майже чверть таких отримувачів - 14,5 тис. "бюджетників" - вже повернули кошти до державного бюджету.
У Мінекономіки зазначили, що усі ці громадяни є працівниками бюджетних установ - тобто, їм не повинна була виплачуватися дана допомога, адже вони отримували зарплату з держбюджету в повному обсязі. Повернуті грошові кошти повинні бути направлені на потреби національної безпеки та оборони.
Як відомо, держава почала виплачувати кошти за програмою "єПідтримка" ще в 2021 році - тоді розмір допомоги становив 1000 грн, а отримували її українці, які вакцинувалися від COVID-19.
Від початку повномасштабного вторгнення цю програму було розповсюджено на мешканців низки регіонів, які через війну залишилися без роботи. При цьому, прийом звернень на отримання 6,5 тис. гривень завершився ще 31 березня 2022 року, після чого держава лише займалася виплатами за вже отриманим заявками.
Українці під час війни неправомірно отримали допомогу у межах "єПідтримки" на 390 мільйонів
Станом на початок вересня понад 4,7 млн українців, які втратили доходи під час війни, отримали одноразову грошову допомогу в розмірі 6,5 тис. грн. Загалом за програмою "єПідтримка" громадянам було виплачено 30,9 млрд грн.
Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот" із посиланням на дані Мінекономіки.
Водночас 390 млн грн було виплачено неправомірно. Тобто 60 тис. українців отримали по 6,5 тис. грн, не маючи на це підстав. При цьому, майже чверть таких отримувачів - 14,5 тис. "бюджетників" - вже повернули кошти до державного бюджету.
У Мінекономіки зазначили, що усі ці громадяни є працівниками бюджетних установ - тобто, їм не повинна була виплачуватися дана допомога, адже вони отримували зарплату з держбюджету в повному обсязі. Повернуті грошові кошти повинні бути направлені на потреби національної безпеки та оборони.
Як відомо, держава почала виплачувати кошти за програмою "єПідтримка" ще в 2021 році - тоді розмір допомоги становив 1000 грн, а отримували її українці, які вакцинувалися від COVID-19.
Від початку повномасштабного вторгнення цю програму було розповсюджено на мешканців низки регіонів, які через війну залишилися без роботи. При цьому, прийом звернень на отримання 6,5 тис. гривень завершився ще 31 березня 2022 року, після чого держава лише займалася виплатами за вже отриманим заявками.
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