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Міжнародне агентство MIGA застрахувало від воєнних ризиків першого приватного інвестора в Україні

23:15 28.09.2023 |

Економіка

 

Міжнародне агентство з гарантування інвестицій Всесвітнього банку (MIGA) надало перші інвестиційні гарантії для приватних інвесторів Україну.

Серед укладених угод - страхування на суму до $9,1 млн для проєкту M10 Industrial Park у Львові, який реалізує компанія Dragon Capital Томаша Фіали за підтримки ЄБРР, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Гарантія поширюється на здійснену інвестицію та залучене фінансування для будівництва та експлуатації складського комплексу та супутньої інфраструктури в промисловому парку M10. Страхування покриває воєнні ризики впродовж 10 років.

"Ми пишаємося можливістю підтримати Україну в часи великої економічної та гуманітарної катастрофи, спричиненої російським вторгненням. Ми прагнемо сприяти привабленню прямих іноземних інвестицій в Україну та створенню імпульсу для відновлення країни після війни", - зазначив виконавчий віцепрезидент MIGA Хіроші Матано.

Очікується, що це дозволить створити нову індустріальну та логістичну інфраструктуру, складські площі й своєю чергою сприятиме економічному розвитку регіону під час війни й відновленню країни після перемоги.

"Гарантії, надані MIGA, є позитивним сигналом для нових потенційних інвесторів, які розглядають можливості інвестування в Україну. Цей крок відкриває можливості розвитку бізнесу та створення ланцюгів виробництва в різних регіонах України", - прокоментувала очільниця Мінекономіки Свириденко.

Міжнародне агентство з гарантування інвестицій Всесвітнього банку (MIGA) надало перші інвестиційні гарантії для приватних інвесторів Україну.

Серед укладених угод - страхування на суму до $9,1 млн для проєкту M10 Industrial Park у Львові, який реалізує компанія Dragon Capital Томаша Фіали за підтримки ЄБРР, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Гарантія поширюється на здійснену інвестицію та залучене фінансування для будівництва та експлуатації складського комплексу та супутньої інфраструктури в промисловому парку M10. Страхування покриває воєнні ризики впродовж 10 років.

"Ми пишаємося можливістю підтримати Україну в часи великої економічної та гуманітарної катастрофи, спричиненої російським вторгненням. Ми прагнемо сприяти привабленню прямих іноземних інвестицій в Україну та створенню імпульсу для відновлення країни після війни", - зазначив виконавчий віцепрезидент MIGA Хіроші Матано.

Очікується, що це дозволить створити нову індустріальну та логістичну інфраструктуру, складські площі й своєю чергою сприятиме економічному розвитку регіону під час війни й відновленню країни після перемоги.

"Гарантії, надані MIGA, є позитивним сигналом для нових потенційних інвесторів, які розглядають можливості інвестування в Україну. Цей крок відкриває можливості розвитку бізнесу та створення ланцюгів виробництва в різних регіонах України", - прокоментувала очільниця Мінекономіки Свириденко.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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