АРМА перевірить витрати управителів арештованим майном

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, (АРМА) разом із правоохоронними органами проведе аудит витрат управителів арештованим майном.

Про це повідомляє пресслужба нацагентства, передає Укрінформ.

«Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) запускає масштабний аудит обґрунтованості заявлених витрат управителів арештованим майном», - йдеться в повідомленні.

В установі зазначають, що даний крок обумовлений низкою листів від управителів (зокрема, від ТОВ «Нафтогазенергія») на погодження багатомільйонних планових грошових витрат, які перевищують очікуваний розмір цих витрат.

За словами голови АРМА Олени Думи, установа не може не піти на цей крок, вважаючи запропоновані суми непідтвердженими.

Наголошується, що до аудиту будуть залучені правоохоронні органи, які нададуть юридичну оцінку цим фактам та проведуть об'єктивне розслідування.

Як повідомлялося, ПАТ "Укрнафта" і Нацагентство з розшуку та менеджменту активів підписали договір про управління мережею автозаправних комплексів Glusco.