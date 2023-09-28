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Податкова презентувала мобільний застосунок

17:49 28.09.2023 |

Економіка

 

Державна податкова служба 28 вересня відкрила доступ до мобільного застосунку "Моя податкова".

Про це повідомляє пресслужба ДПС.

"Моя податкова" - простий і зручний інструмент для отримання електронних сервісів податкової служби для громадян, а також сплати податків з використанням платіжних систем", - пояснили в відомстві.

У розділі "Мої дані" застосунку можна отримати інформацію про:

* адресу реєстрації та фактичне місце проживання;
* обʼєкти оподаткування;
* обовʼязок сплатити суму грошового зобовʼязання (ППР);
* стан розрахунків з бюджетом.

У розділі "Послуги":

* направлення запиту на отримання відомостей про суми виплачених доходів;
* подання Податкової декларації про майновий стан і доходи (податкова знижка).

У розділі "Повідомлення" доступні:

* квитанції;
* відомості з Державного реєстру фізичних осіб
* платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків;
* інформація з ДРФО про джерела/суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку та військового збору;
* листи контролюючого органу.

Мобільний застосунок доповнюватимуть новими можливостями відповідно до потреб платників податків. Завантажити застосунок можна завантажити на телефони як на платформі Android, так і iOS.
За матеріалами: Економічна правда
 

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