Охочих виділяти кошти Україні дедалі менше, але це не означає, що коштів не буде, - міністр фінансів

Україна у 2024 році потребує $43 млрд зовнішнього фінансування державного бюджету, залучити їх буде складніше, ніж цього року, Міністерство фінансів робить усе можливе, щоб гарантувати їх надходження, заявив міністр Сергій Марченко в ефірі національного телемарафону в четвер.

"Охочих виділяти кошти все менше і менше. Але це не означає, що коштів не буде, і це не означає, що ми перестали працювати. Ми цьогоріч гарантовано забезпечуємо майже $42 млрд зовнішнього фінансування дефіциту бюджету. Я сподіваюся, і ми робимо все можливе для того, щоб це було гарантовано і в 2024 році", - сказав він.

Марченко зазначив, що це питання обговорювали на засіданні керівного комітету Міжвідомчої донорської Координаційної платформи для України, яке відбулося 26 вересня.

За його словами, складнощі зовнішнього фінансування пов'язані, зокрема, з тим, що щомісяця зростають питання з приводу того, наскільки платники податків країн-партнерів готові фінансувати Україну.

"Але це діалог, ми показуємо переваги, ми показуємо, що буде, якщо вони нам не будуть давати коштів, ми показуємо наші успіхи і ту божевільну роботу, яку роблять наші збройні сили, стримуючи одну з найбільших армій світу", - наголосив очільник українського Мінфіну.

"І я вважаю, що у нас достатньо аргументів і підстав не просто просити, а вимагати підтримку. І ми готові робити всі необхідні реформи і заходи для того, щоб ця підтримка надходила нам своєчасно і повним обсягом", - заявив Марченко.

Він також повідомив, що у 2024 році у фінансуванні інфраструктурних проєктів у межах відновлення також роблять розрахунок на зовнішнє фінансування, оскільки наявних цього року на ці цілі коштів від конфіскації активів "дочок" російських Сбербанку і "ВЭБ" уже не буде, як і половини відрахувань від прибутку Нацбанку.

Марченко закликав Верховну Раду стримати свої бажання вносити суттєві зміни до держбюджету, оскільки він збалансований і 53% його видатків спрямовано на безпеку й оборону.

Він також наголосив, що Мінфін наполягає на переведенні "військового" податку на доходи фізосіб (ПДФО) з 1 жовтня з місцевих бюджетів до держбюджету на виробництво військової техніки і закупівлю дронів. За його словами, до війни надходження "військового" ПДФО до місцевих бюджетів становило 14 млрд грн за рік, тоді як сьогодні - понад 100 млрд грн, і ці кошти використовують неефективно, про що свідчить, зокрема, понад 200 млрд грн залишків на рахунках місцевих бюджетів.