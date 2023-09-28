Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Продаж та оренда майна державних компаній відтепер відбуватиметься через прозорі аукціони

15:51 28.09.2023 |

Економіка

 

Сьогодні, 28 вересня, набули чинності визначені Кабінетом Міністрів механізми продажу та оренди активів державних акціонерних товариств через онлайн-аукціони в електронній торговій системі Прозорро.Продажі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, передає Укрінформ.

"Відтепер згідно з чинним законодавством такі акціонерні товариства продаватимуть та здаватимуть в оренду свої активи через державні онлайн-аукціони Прозорро.Продажі. Раніше державні АТ не були зобов'язані продавати через конкурентні електронні торги своє майно, а визначали способи відчуження та оренди у власних порядках згідно з законодавством про діяльність акціонерних товариств", - йдеться у повідомленні.

Акціонерні товариства з державною часткою 100%, серед яких Укрзалізниця, Укрпошта, НАК "Надра України, Національна енергетична компанія "Укренерго", АТ "Автомобільні дороги України", ПАТ "Укргідроенерго", АТ "НАК "Нафтогаз", АТ "Національна суспільна телерадіокомпанія", АТ "Аграрний фонд", "Українське Дунайське Пароплавство" та інші, продаватимуть та здаватимуть в оренду свої активи через онлайн-аукціони в державній електронній торговій системі.

З-поміж активів державних АТ, які реалізовуватимуться на електронних торгах, - земельні ділянки, нерухомість, машини та обладнання тощо. За рішенням уряду аукціони з продажу та оренди таких активів проходитимуть на підвищення (англійський аукціон) та на пониження ціни (голландський аукціон).

Участь в аукціонах, оголошених державними АТ, зможе брати кожен охочий, в тому числі іноземні громадяни. Для цього потрібно зареєструватись на одному з акредитованих в системі Прозорро.Продажі майданчиків та подати заявку на участь в обраному аукціоні.

Змагатися за державні активи АТ заборонено громадянам та юрособам рф. Уся інформація про хід та результати аукціонів з реалізації активів державних акціонерних товариств буде доступна для всіх охочих у публічному модулі аналітики bi.prozorro.sale.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів ухвалив 22 вересня 2023 року рішення щодо механізму продажу та оренди активів державних акціонерних товариств через онлайн-аукціони в електронній торговій системі Прозорро.Продажі. на виконання Закону України №2792-IX, що набрав чинності 28 березня 2023 року і має на меті підвищити ефективність діяльності акціонерних товариств з державною часткою 100%.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,5543
  0,0037
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5563  0,02 0,05 38,2678  0,03 0,08
EUR 39,8967  0,16 0,40 40,8733  0,13 0,32

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес