Продаж та оренда майна державних компаній відтепер відбуватиметься через прозорі аукціони

Сьогодні, 28 вересня, набули чинності визначені Кабінетом Міністрів механізми продажу та оренди активів державних акціонерних товариств через онлайн-аукціони в електронній торговій системі Прозорро.Продажі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, передає Укрінформ.

"Відтепер згідно з чинним законодавством такі акціонерні товариства продаватимуть та здаватимуть в оренду свої активи через державні онлайн-аукціони Прозорро.Продажі. Раніше державні АТ не були зобов'язані продавати через конкурентні електронні торги своє майно, а визначали способи відчуження та оренди у власних порядках згідно з законодавством про діяльність акціонерних товариств", - йдеться у повідомленні.

Акціонерні товариства з державною часткою 100%, серед яких Укрзалізниця, Укрпошта, НАК "Надра України, Національна енергетична компанія "Укренерго", АТ "Автомобільні дороги України", ПАТ "Укргідроенерго", АТ "НАК "Нафтогаз", АТ "Національна суспільна телерадіокомпанія", АТ "Аграрний фонд", "Українське Дунайське Пароплавство" та інші, продаватимуть та здаватимуть в оренду свої активи через онлайн-аукціони в державній електронній торговій системі.

З-поміж активів державних АТ, які реалізовуватимуться на електронних торгах, - земельні ділянки, нерухомість, машини та обладнання тощо. За рішенням уряду аукціони з продажу та оренди таких активів проходитимуть на підвищення (англійський аукціон) та на пониження ціни (голландський аукціон).

Участь в аукціонах, оголошених державними АТ, зможе брати кожен охочий, в тому числі іноземні громадяни. Для цього потрібно зареєструватись на одному з акредитованих в системі Прозорро.Продажі майданчиків та подати заявку на участь в обраному аукціоні.

Змагатися за державні активи АТ заборонено громадянам та юрособам рф. Уся інформація про хід та результати аукціонів з реалізації активів державних акціонерних товариств буде доступна для всіх охочих у публічному модулі аналітики bi.prozorro.sale.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів ухвалив 22 вересня 2023 року рішення щодо механізму продажу та оренди активів державних акціонерних товариств через онлайн-аукціони в електронній торговій системі Прозорро.Продажі. на виконання Закону України №2792-IX, що набрав чинності 28 березня 2023 року і має на меті підвищити ефективність діяльності акціонерних товариств з державною часткою 100%.