Податкова база на наступний рік залишиться без змін, оподаткування банків зросте - депутат

Другий рік поспіль депутати Верховної Ради "під ялинку" не змінюватимуть податки. Водночас, оподаткування банків може зрости.

Про це, як передає Укрінформ, в ефірі Українського Радіо сказав перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, член фракції партії "Голос", голова Тимчасової слідчої комісії ВР з питань незаконного обігу тютюнових виробів Ярослав Железняк, аналізуючи проєкт головного кошторису на 2024 рік.

"Добра новина для наших підприємців - другий рік поспіль ми "під ялинку" не змінюємо податки. Ми залишаємо податкову базу, якою вона є зараз", - зазначив депутат.

За словами Железняка, наступного року всі зароблені в державі кошти буде спрямовано виключно на безпеку і оборону.

"Усі зароблені всередині держави гроші підуть виключно на безпеку і оборону. Планується, що заробимо ми за наступний рік 1,6 трлн гривень. І, як мінімум, стільки ж витратимо на військові видати. Все інше, а це приблизно така ж сума, піде на виплату пенсій, зарплат, соціальних пільг. Це гроші, які нам доведеться залучати від міжнародних партнерів. Це приблизно 42 мільярди доларів. І це виклик, бо їх ще доведеться "вигризати" в прямому чи переносному сенсі цього слова. Але, я думаю, що в результаті ми отримаємо цю допомогу. Тому бюджет-2024 дуже простий: все, що заробляє держава - на війну, а все, що дають міжнародні партнери - на інші видатки", - поінформував перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

За словами Железняка, у проєкті бюджету на наступний рік буде збільшено податкове навантаження на банки.

"Є консенсусне рішення, яке не заперечує банківська сфера, яке підтримує Національний банк. Тобто на період війни, на два роки щонайменше, ми збільшимо оподаткування банків у два рази. Це буде справедливо. Банки справді заробили достатньо велику суму. Сподіваюсь, що всі підтримують. Скоро на Комітеті ми це рішення розглянемо", - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, за словами першої заступниці голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Ірини Констанкевич, видатки на гуманітарну сферу під час війни не можуть бути такими, як довоєнні, водночас у проєкті Державного бюджету на 2024 рік окремі показники збільшено.