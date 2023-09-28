В Україні регулятор контролюватиме розповсюдження реклами азартних ігор

З 2 жовтня Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) здійснюватиме контроль за дотриманням норм законодавства в частині рекламування азартних ігор.

Про це під час круглого столу в Укрінформі «Зміни до Закону України "Про рекламу" та роль КРАІЛ у дотриманні вимог законодавства про рекламу азартних ігор» розповіла в.о. директора департаменту нагляду та контролю установи Катерина Берднікова.

«Із 2 жовтня набирають чинності зміни до Закону України «Про рекламу», які містять серед іншого розширення переліку органів контролю за дотриманням законодавства про рекламу (йдеться про Закон України № 3136-IX. - ред). Повноваження щодо здійснення контролю за дотриманням законодавства в аспекті реклами азартних ігор покладено на КРАІЛ», - зазначила Берднікова.

Вона підкреслила, що завдяки зазначеним змінам були усунуті певні розбіжності в законодавстві в частині визначення органів контролю і відтак тепер єдиним контролюючим органом в сегменті реклами гемблінгу є саме Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей.

Берднікова закликала всіх представників дотичних до сфери азартних ігор бізнесів до конструктивного діалогу для напрацювання певних «кодексів поведінки» на ринку, щоб інтереси всіх його учасників були дотримані.

«Адже ще один важливий аспект полягає в тому, що відтепер ми як орган контролю можемо застосовувати штраф за порушення законодавства про рекламу азартних ігор у розмірі 300 мінімальних заробітних плат на 1 січня року, в якому застосовуються санкції. На даний момент це 2 010 000 гривень. Це дуже значна сума, яка може бути стягнута як з виробника реклами, так і з розповсюджувача і замовника такої реклами», - додала представниця КРАІЛ.

Зважаючи на таку значну суму штрафу, КРАІЛ рекомендує учасникам рекламного ринку ретельно дотримуватися всіх законодавчих норм щодо, наприклад, обмеження часу, місця розміщення, форми та змісту такої реклами, перевіряти наявність чинних ліцензій у сфері організації та проведення азартних ігор у замовників реклами тощо.

«Ми не маємо на меті стати каральним контролюючим органом. Навпаки, ми хочемо більше співпрацювати з суб'єктами господарювання для налагодження спільної ефективної роботи, щоб створити екологічний сектор економіки, в якому спокійно можуть працювати всі залучені галузі - і реклама, і організатори азартних ігор. Тому що одним із напрямів роботи КРАІЛ є також боротьба з ігровою залежністю. А як свідчить світовий досвід, дуже важливим аспектом у поширенні лудоманії є саме розміщення значної кількості реклами з певними порушеннями», - підкреслила Берднікова.

Як повідомлялося, Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) спільно з вищими органами влади, бізнесом та громадськістю підписали Меморандум про співпрацю з метою консолідації зусиль, спрямованих на створення умов для зниження та запобігання соціальним ризикам.