ЄБРР розширить фінансування українського бізнесу у 2023-2024 рр. - Мінекономіки

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) розширить фінансування проєктів в Україні: виробництво устаткування для розмінування сільськогосподарських земель, страхування воєнних ризиків, а також кредитування реального сектора економіки.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки і торгівлі за підсумками зустрічі першої віцепрем'єр-міністерки України - міністерки економіки Юлії Свириденко з президенткою ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

"Для нас важливо збільшувати обсяги гуманітарного розмінування українських аграрних земель, адже ми не маємо чекати 700 років, щоб повернути життя на території, де ще кілька місяців тому точились військові бої. Ми абсолютно свідомі, що процес розмінування українських територій надзвичайно складне і фінансово затратне завдання. Але без цього відновлювальна робота та економічний розвиток на деокупованих територіях неможливі", - сказала Свириденко.

Рено-Бассо повідомила, що ЄБРР готовий долучитися до фінансування розмінування сільгоспугідь і розробити спеціальний фінансовий продукт у співпраці з банками та міністерством щодо фінансування робочого капіталу для виробників спецтехніки для розмінування, що може дати поштовх для розвитку технологій і машинобудування в Україні.

Сторони обговорили також подальшу співпрацю між ЄБРР та організаціями фінансування розвитку (Development Finance Institutions, DFI) щодо координації зусиль з інвестування в Україну, особливо в приватний сектор економіки. Йшлося також про збільшення прямого кредитування українського приватного бізнесу, а також про підтримку ліквідності держкомпаній.

Іще однією темою для обговорення стало страхування воєнних ризиків. За словами Свириденко, щоб в Україну прийшли інвестори, їм потрібно надати повноцінний захист.

"Саме тому мені приємно повідомити, що ЄБРР готує юридичне структурування та управління відповідним проєктом, а також підготовку продукту із страхування товарів в дорозі та на складах від воєнних ризиків разом із українськими страховими компаніями. На наступних етапах проєкт може теж включати страхування інвестиційних ризиків", - зазначила віцепрем'єрка.

На зустрічі також було обговорено можливість залучення ЄБРР до фінансування програм держпідтримки українського бізнесу, таких як "Доступні кредити 5-7-9%" або гранти на підтримку переробних виробництв і малого бізнесу.

Мінекономіки нагадало, що ЄБРР бере участь у 547 проєктах в Україні. Сукупні інвестиції ЄБРР в Україну становлять EUR18,384 млрд.